Сотрудникам Центробанка разрешат проводить обыски в банках
Центробанк РФ получит право на проведение обысков в кредитно-финансовых учреждениях. Сотрудники финансового регулятора смогут беспрепятственно и без предупреждения являться в офисы банков и изучать документы в присутствии свидетелей
Центробанк РФ получит право на проведение обысков в кредитно-финансовых учреждениях. Сотрудники финансового регулятора смогут беспрепятственно и без предупреждения являться в офисы банков и изучать документы в присутствии свидетелей.
Соответствующие поправки внесены в законопроект, регулирующий взаимодействие аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов с ЦБ РФ. Законопроект уже был принят в первом чтении Госдумой.
В случае принятия документа и вступления его в силу сотрудники ЦБ с разрешения председателя или его заместителя смогут проводить «контрольное мероприятие в банке без его предварительного уведомления». Обыски и выемка документов должна производиться в присутствии двух свидетелей и с применением видеозаписи.
По данным «Интерфакса», в Минэкономразвития выступили против наделения сотрудников ЦБ такими полномочиями.