Самые богатые граждане России зарабатывают в 15 раз больше самых бедных
В России доходы самых богатых граждан в 15 раз превышают доходы их самых бедных соотечественников. Об этом сообщил руководитель Росстата Александр Суринов
Фото: infinica.ru
В России доходы самых богатых граждан в 15 раз превышают доходы их самых бедных соотечественников. Об этом сообщил руководитель Росстата Александр Суринов.
Глава ведомства в беседе с «Российской газетой» пояснил, что речь идет о соотношении между средним душевым доходом 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан России. Так, в 2015 году разница в их доходах составляла 15,7 раза, в 2016 - 15,5 раза, а в 2017 году эта разница составляет 15,3 раза.
Однако если сравнивать доходы богатых и бедных россиян по другой методике, то разница составит не 15, а 7 раз.
Согласно данным Росстата, на сегодняшний день число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось с 13,3 до 13,2% от всего населения страны.