Бизнес-омбудсмен предложил упразднить неэффективный Пенсионный фонд
Уполномоченный по правам бизнесменов в России Борис Титов, комментируя планы правительства повысить пенсионный возраст, предложил упразднить Пенсионный фонд РФ. Омбудсмен считает, что функции «устаревшего» ПФР можно передать «продвинутому» Казначейству
Уполномоченный по правам бизнесменов в России Борис Титов, комментируя планы правительства повысить пенсионный возраст, предложил упразднить Пенсионный фонд РФ. Омбудсмен считает, что функции «устаревшего» ПФР можно передать «продвинутому» Казначейству.
Борис Титов назвал Пенсионный фонд России «лишней организацией», которая «неэффективно тянет деньги» из бюджета, а сама является «устаревшей и непрозрачной», сообщает РИА Новости.
Казначейство, по мнению бизнес-омбудсмена, на сегодняшний день представляет собой «продвинутую организацию», которая после проведенной внутренней IT-революции очень эффективно стала контролировать финансовые потоки внутри государства, чего не скажешь о Пенсионном фонде.
В Госдуме на предложение Бориса Титова заявили, что решение о судьбе Пенсионного фонда не должно приниматься «на эмоциях». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал агентству, что считает вопрос упразднения Пенсионного фонда и передачи его функций Казначейству, обсуждаемым, но разумным.