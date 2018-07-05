Независимый топливный союз назвал клеветой сообщения о массовом обмане водителей на заправках
Независимый топливный союз (НТС) назвал клеветой сообщение Федерации автовладельцев России о систематическом обмане водителей на большинстве российских заправок. В НТС недолив бензина связали с естественными испарениями
Независимый топливный союз (НТС) назвал клеветой сообщение Федерации автовладельцев России о систематическом обмане водителей на большинстве российских заправок. В НТС недолив бензина связали с естественными испарениями.
Ранее ФАР провела исследование, в ходе которого выяснилось, что на 76% российских автозаправочных комплексах в баки машин не доливают оплаченный бензин. В среднем недолив составляет 1% от купленного объема топлива.
В НТС в такими результатами исследования не согласились. Топливный союз обращает внимание на два ключевых момента в предложенной ФАР методике, которая «ставит под сомнение заявленные выводы». Так, метод «тайного покупателя», при котором бензин подают в пластмассовую канистру в багажнике, а затем переливают в мерное устройство, в НТС назвали сомнительным. Такая методика предполагает значительные ошибки измерения из-за испарения бензина и утечек во время налива и перелива.
Кроме того, выборка заправочных комплексов в исследовании ФАР не является репрезентативной. В 85 российских регионах насчитывается 25 тысяч заправок, а в исследовании участвовали 34 заправки из 13 регионов.
В НТС признали, что проблема с обманом водителей и недоливом топлива действительно существует, однако она не является широко распространенной.
Топливный союз обратился к юристам с просьбой оценить выводы ФАР о ситуации на российских АЗС по статье о клевете.