УК Минобороны «украсили» списки должников энергетиков
На официальном сайте МРСК Северного Кавказа ежемесячно публикуются списки неплательщиков. Среди должников в июле снова числились организации Минобороны - АО «Оборонэнергосбыт» с задолженностью в 8,2 млн рублей
В начале июля МРСК Северного Кавказа опубликовала черный список должников за электроэнергию. В коммунальном антирейтинге снова оказалась управляющая компания Минобороны.
На официальном сайте МРСК Северного Кавказа ежемесячно публикуются списки неплательщиков. Среди должников в июле снова числились организации Минобороны - АО «Оборонэнергосбыт» с задолженностью в 8,2 млн рублей и ООО «ГУЖФ» с задолженностью в 1 млн рублей. Правда, будут ли игроки рынка платить, неизвестно, так как в апреле прошлого года военное ведомство анонсировало реформу, которая, по сути, сняла с Минобороны всю материальную ответственность за коммунальные организации, работающие на правах аутсорсинга.
Формально в настоящее время силовое ведомство имеет лишь одну структуру ЖКХ – ФГБУ «ЦЖКУ». Однако изначально было заявлено, что организация правопреемником по долгам не будет. «Минобороны считает, что эти долги — не вина Минобороны как субъекта отношений. И поэтому платить не будет», — рассказал управляющий партнер Агентства энергетического анализа Алексей Преснов.
Бывшие коммунальные предприятия Минобороны задолжали ресурсным организациям по всей стране десятки миллионов рублей. Так, тверской Водоканал в начале июля отметил на своем сайте в «черном списке управляющих организаций» компанию «ГУЖФ»: долг УК составил 2,3 млн рублей.
Однако терпеть произвол военных готовы далеко не все ресурсники. В Калининграде местный Водоканал через суд обязал военных коммунальщиков выплатить им 108 млн рублей. Речь идет о задолженности, которую «ЦЖКУ» накопило за последние пол года. Прямая задолженность составила почти 45 млн рублей, еще 56 млн – штраф из-за сброса стоков с высоким содержанием загрязняющих веществ. Остальную часть суммы составила пеня и совокупность счетов по иным пунктам договора. Впрочем, до получения денег муниципальным предприятием еще далеко. Эксперты уверены, что военные захотят обжаловать решение суда.
Подали заявление в прокуратуру и в ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». С апреля 2017 года компания «ЦЖКУ» задолжала им 150 млн рублей. Руководство «ТЭК» крайне обеспокоено сложившейся ситуацией. Напомним, что предшественники новой коммунальной структуры Минобороны оставили петербургского энергетика без 1,1 млрд рублей.