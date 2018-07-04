Меню
Экономика
Нас мало - а станет еще меньше
Экономика
04 июля 20:16

УК Минобороны «украсили» списки должников энергетиков

На официальном сайте МРСК Северного Кавказа ежемесячно публикуются списки неплательщиков. Среди должников в июле снова числились организации Минобороны - АО «Оборонэнергосбыт» с задолженностью в 8,2 млн рублей

В начале июля МРСК Северного Кавказа опубликовала черный список должников за электроэнергию. В коммунальном антирейтинге снова оказалась управляющая компания Минобороны.

На официальном сайте МРСК Северного Кавказа ежемесячно публикуются списки неплательщиков. Среди должников в июле снова числились организации Минобороны - АО «Оборонэнергосбыт» с задолженностью в 8,2 млн рублей и ООО «ГУЖФ» с задолженностью в 1 млн рублей. Правда, будут ли игроки рынка платить, неизвестно, так как в апреле прошлого года военное ведомство анонсировало реформу, которая, по сути, сняла с Минобороны всю материальную ответственность за коммунальные организации, работающие на правах аутсорсинга.

Формально в настоящее время силовое ведомство имеет лишь одну структуру ЖКХ – ФГБУ «ЦЖКУ». Однако изначально было заявлено, что организация правопреемником по долгам не будет. «Минобороны считает, что эти долги — не вина Минобороны как субъекта отношений. И поэтому платить не будет», — рассказал управляющий партнер Агентства энергетического анализа Алексей Преснов.

Бывшие коммунальные предприятия Минобороны задолжали ресурсным организациям по всей стране десятки миллионов рублей. Так, тверской Водоканал в начале июля отметил на своем сайте в «черном списке управляющих организаций» компанию «ГУЖФ»: долг УК составил 2,3 млн рублей.

Однако терпеть произвол военных готовы далеко не все ресурсники. В Калининграде местный Водоканал через суд обязал военных коммунальщиков выплатить им 108 млн рублей. Речь идет о задолженности, которую «ЦЖКУ» накопило за последние пол года. Прямая задолженность составила почти 45 млн рублей, еще 56 млн – штраф из-за сброса стоков с высоким содержанием загрязняющих веществ. Остальную часть суммы составила пеня и совокупность счетов по иным пунктам договора. Впрочем, до получения денег муниципальным предприятием еще далеко. Эксперты уверены, что военные захотят обжаловать решение суда.

Подали заявление в прокуратуру и в ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга». С апреля 2017 года компания «ЦЖКУ» задолжала им 150 млн рублей. Руководство «ТЭК» крайне обеспокоено сложившейся ситуацией. Напомним, что предшественники новой коммунальной структуры Минобороны оставили петербургского энергетика без 1,1 млрд рублей.

Материалы по теме
Петр Сельцовский: «Скидок на «объективные причины» больше не будет»
Полиция задержала бывшего главного энергетика Северного Кавказа по делу о мошенничестве
Сейчас на главной
Горячие новости
Глава ЦИК заявила о праве Александра Шестуна на переизбрание главой района
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вступилась за главу Серпуховского района Александра Шестуна, который находится под арестом, но планирует принять участие в выборах главы района 9 сентября
Горячие новости
Эксперты Bank of America предсказали повторение дефолта 1998 года в России
Эксперты Bank of America Corporation предсказали повторение в России экономического кризиса и дефолта 1998 года. Аналитики отметили, что на такой прогноз указывает схожая динамика индексов
Горячие новости
Компания «Натали турс» объявила об аннулировании всех своих путевок
Один из крупнейших в России туристических операторов «Натали турс» объявил об аннулировании всех ранее подтвержденных путевок. При этом в компании заверили, что пока не приостанавливают полностью свою деятельность
Горячие новости
Один из старейших российских туроператоров сообщил о прекращении работы
DSBW Tours объявил о прекращении своей деятельности. Эта компания начала работу еще в 1991 году, однако сейчас она не в состоянии исполнять свои обязательства перед клиентами и банком
Горячие новости
Требуйте долива после оплаты
В России около 76% автозаправочных станций обманывают автомобилистов и не доливают топливо после оплаты. В среднем водители недополучают около 1% от оплаченного бензина, сообщили в Федерации автовладельцев России (ФАР)
Горячие новости
Автомобилистов избавят от необходимости возить с собой бумажный полис ОСАГО
Российских автомобилистов избавят от необходимости постоянно возить с собой оригинал полиса ОСАГО. Правительство предлагает уравнять электронные полисы с бумажными, что позволит лишь назвать инспектору ГИБДД его уникальный номер
Авторская колонка
Как я на Моховую ходил
Сегодня, 3 июля 2018 года, посетил я управление по работе с обращениями граждан Государственной Думы Российской Федерации. Расположена приёмная по адресу улица Моховая, дом №7. И вы совершенно не ошиблись, так как это находится не в здании ГД РФ, а совершенно по другому адресу.
Дижур Николай
Горячие новости
Компания «Натали Турс» погрязла в долгах
Российские туристы, приехавшие на отдых в Турцию по линии туроператора «Натали Турс», сообщили о проблемах с заселением в гостиницы. Некоторым туристам приходится оплачивать свое проживание повторно
Горячие новости
VIP-клиент Сбербанка недосчитался 40 млн рублей
Правоохранительные органы раскрыли преступную схему хищения денег у VIP-клиента Сбербанка. В систематической краже денег со счетов участвовали пять сотрудников кредитно-финансовой организации
Горячие новости
Британские спецслужбы установили подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль
Спецслужбы Великобритании установили подозреваемых в отравлении ядовитым веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В причастности к этому преступлению подозреваются два человека, которые сейчас находятся в России
Горячие новости
Минприроды в 7 раз снизило плату за негативное воздействие мусорных свалок на экологию
Российское правительство приняло постановление, согласно которому плата за негативное воздействие на экологию при размещении ТКО снижается сразу в 7 раз
Авторская колонка
Кто точит копье на «Золотого Витязя»?
Вопрос этот, дорогой читатель, далеко не праздный! Потому что речь идет не о каком-то мифическом герое, а об уникальном в своем роде явлении! Фактически – о международном славянском и евразийском культурном движении за нравственные идеалы и за возвышение души человека!
Комков Сергей
градостроительная политика
Ломать- не строить, душа не болит
Координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков рассказал, что ему угрожают некие лица из департамента градостроительной политики Москвы. Поводом для угроз стала публикация документов Градостроительно-земельной комиссии столичной мэрии
Горячие новости
Более 30% российской молодежи планирует уехать из страны
Более трети российской молодежи хотели бы навсегда уехать из страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. За последние 5 лет – это самый высокий показатель ...
Горячие новости
Российские граждане задолжали за услуги ЖКХ 1,35 млрд рублей
В России с начала текущего года число злостных неплательщиков за коммунальные услуги выросло на 14%. Сейчас в списке должников за «коммуналку» числятся 27,5 тысяч человек
Горячие новости
Если не видно разницы, зачем платить больше?
Эксперты Роскачества провели сравнительный анализ чешского и российского пива. Исследование показало, что качество и того и другого пива практически ничем не отличается, зато цена на пиво чешского производства намного выше
Горячие новости
Руководители 50 российских университетов попросили упразднить систему госаккредитации вузов
Руководители крупнейших российских вузов обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему государственной аккредитации высших учебных заведений, поскольку нынешняя является устаревшей
Горячие новости
Протестное воскресенье
В минувшие выходные во многих российских городах прошли акции протеста против решения правительства повысить пенсионный возраст. Большая часть митингов была разрешена с властями, однако в некоторых городах прошли и несанкционированные акции