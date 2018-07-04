Эксперты Bank of America предсказали повторение дефолта 1998 года в России
Эксперты Bank of America Corporation предсказали повторение в России экономического кризиса и дефолта 1998 года. Аналитики отметили, что на такой прогноз указывает схожая динамика индексов
Эксперты Bank of America Corporation предсказали повторение в России экономического кризиса и дефолта 1998 года. Аналитики отметили, что на такой прогноз указывает схожая динамика индексов.
В прогнозе американского банка говорится, что рынки развивающихся стран сокращаются, акции высокотехнологичных компаний дорожают, а экономика США демонстрирует устойчивый рост, сообщает Bloomberg.
Аналитики напомнили, что в 1997 году мировой финансовый кризис начался с девальвации тайского бата. Кризис в короткий срок распространился по развивающимся рынкам, а в России произошел дефолт.
Похожий прогноз ранее предоставил Всемирный банк (ВБ). Эксперты организации считают, что в ближайшие два года серьезных финансовых потрясений ожидать не стоит, но после 2019 года ситуация может в корне измениться.
Причинами дефолта развивающихся экономик могут стать торговые войны, ужесточение денежно-кредитной политики США, а также наращивании задолженности государственного и частного секторов.