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Экономика
04 июля 14:05

Эксперты Bank of America предсказали повторение дефолта 1998 года в России

Эксперты Bank of America Corporation предсказали повторение в России экономического кризиса и дефолта 1998 года. Аналитики отметили, что на такой прогноз указывает схожая динамика индексов

Фото: cryptofans.ru

Эксперты Bank of America Corporation предсказали повторение в России экономического кризиса и дефолта 1998 года. Аналитики отметили, что на такой прогноз указывает схожая динамика индексов.

В прогнозе американского банка говорится, что рынки развивающихся стран сокращаются, акции высокотехнологичных компаний дорожают, а экономика США демонстрирует устойчивый рост, сообщает Bloomberg.

Аналитики напомнили, что в 1997 году мировой финансовый кризис начался с девальвации тайского бата. Кризис в короткий срок распространился по развивающимся рынкам, а в России произошел дефолт.

Похожий прогноз ранее предоставил Всемирный банк (ВБ). Эксперты организации считают, что в ближайшие два года серьезных финансовых потрясений ожидать не стоит, но после 2019 года ситуация может в корне измениться.

Причинами дефолта развивающихся экономик могут стать торговые войны, ужесточение денежно-кредитной политики США, а также наращивании задолженности государственного и частного секторов.

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