Российские граждане задолжали за услуги ЖКХ 1,35 млрд рублей
В России с начала текущего года число злостных неплательщиков за коммунальные услуги выросло на 14%. Сейчас в списке должников за «коммуналку» числятся 27,5 тысяч человек
В России с начала текущего года число злостных неплательщиков за коммунальные услуги выросло на 14%. Сейчас в списке должников за «коммуналку» числятся 27,5 тысяч человек.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), российские граждане задолжали управляющим компаниям 1,35 млрд рублей (речь идет о признанных судом долгах). В январе 2018 года сумма общего долга оценивалась в 1,28 млрд рублей. на каждого должника в среднем приходится по 46 тысяч рублей, сообщает «Лента.ру».
В НБКИ отметили, что в большинстве случаев половина злостных неплательщиков полностью или частично погашает долг перед коммунальными компаниями после того, как узнают о попадании данной информации в их кредитные истории.