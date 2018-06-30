Земельный участок главы «Роснефти» за 60 млн долларов переписали на Российскую Федерацию
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин больше не значится владельцем трех гектаров земли в элитной деревне Жуковка Барвихинского района Московской области. Согласно базе данных Росреестра, теперь хозяином этой земли является «Российская Федерация»
Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин больше не значится владельцем трех гектаров земли в элитной деревне Жуковка Барвихинского района Московской области. Согласно базе данных Росреестра, теперь хозяином этой земли является «Российская Федерация». Смена собственника дорогостоящего участка земли может быть связана с тем, что чиновникам разрешили засекречивать свои активы.
Речь идет об участке в 3 гектара в деревне Жуковка, о котором ранее писали «Ведомости». По данным издания, прежний особняк Игоря Сечина в Серебряном бору получила после развода бывшая жена главы госкомпании Марина. После этого, г-н Сечин купил землю в Жуковке рядом с санаторием «Барвиха». Этот участок оценивался в 60 млн долларов. Позднее «Ведомости» по решению суда удалили статью о недвижимости главы «Роснефти», так как она нарушает его право на неприкосновенность частной жизни.
«Открытые медиа» сообщают, что 20 июня в Росреестре появилась запись о том, что данный участок земли принадлежит российским властям, однако номер государственной регистрации права и дата его присвоения остались прежними. В ведомстве сообщили, если бы у участка «действительно сменился собственник», то номер государственной регистрации тоже был бы изменен.
Поправки в базе данных Росреестра связывают со вступлением в силу закона о государственной охране, который разрешает засекречивать информацию об имуществе и активах высокопоставленных чиновников. Теперь персональные данные лиц, находящихся под госохраной, и их родственников могут быть засекречены.
Пока это первый случай, когда вместо владельцев недвижимости в Росреестре указывается государство. До этого были зафиксированы только случаи «шифрования» имен собственников. Например, вместо сыновей генпрокурора Юрия Чайки Игоря и Артем Чайки в Росреестре были указаны некие ЙФЯУ9 и ЛСДУ3. Имена бизнесменов закодировали после того, как Фонда борьбы с коррупцией подробно рассказал об их активах и имуществе.