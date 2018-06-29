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29 июня 11:33

Жители Подмосковья просят силовиков проверить местных чиновников из-за контракта на строительство новой трассы

Жители Мытищ и нескольких поселений Мытищинского и Пушкинского районов Московской области готовят обращение в Счетную палату, Генпрокуратуру и СКР с требованием проверить законность соглашения о строительстве новой платной автодороги

Фото: pushkino.tv

Жители Мытищ и нескольких поселений Мытищинского и Пушкинского районов Московской области готовят обращение в Счетную палату, Генпрокуратуру и СКР с требованием проверить законность соглашения о строительстве новой платной автодороги «Виноградово - Болтино - Тарасовка», которая должна соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Граждане жалуются, что трасса затрагивает санитарные зоны и разрежет пополам несколько поселков, а концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию дороги имеет признаки нецелевого расходования бюджетных средств.

Концессионное соглашение на строительство трассы «Виноградово - Болтино - Тарасовка» правительство Московской области заключило с ООО «Четвертая концессионная компания». Компания должна построить к 2022 году платную трассу шириной в 4 полосы. Трасса, по плану, пролегает от московского микрорайона Северный до автомобильной трассы М-8 Пушкинского района.

Законодательство разрешает региональным властям строить платные дороги регионального и даже межмуниципального значения, однако подобных прецедентов в России пока не было, отмечает Znak.com.

ООО «Четвертая концессионная компания» является крупным получателем госконтрактов от «Газпрома». По данным «Ведомостей», концессионное соглашение составлено на очень выгодных условиях для ООО. Предварительная стоимость 16-километровой трассы оценивается в 27,4 млрд рублей (75% - инвестор, 25% - государство). При этом власти Московской области по договору гарантируют концессионеру доход от эксплуатации трассы. По итоговому соглашению расчет необходимой валовой выручки за 11 лет составляет 67,1 млрд рублей.

Жители Мытищинского и Пушкинского районо уверены, что в концессионном соглашении со стороны властей Подмосковья были допущены злоупотребления должностными полномочиями и нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере, поэтому документом следует заняться правоохранительным органам.

Участники инициативной группы подсчитали, что если фактический трафик автотранспорта будет соответствовать прогнозам концессионера, то общая сумма возмещения составит 65,6 млрд рублей. Таким образом, общие расходы бюджета региона на реализацию проекта составят 73,3 млрд рублей, что в 2,7 раза превышает стоимость строительства.

По расчетам ФИЦ ИУ РАН, реальный трафик по трассе «Виноградово - Болтино - Тарасовка» составит 10-13 тысяч машин в сутки. При таком трафике сумма возмещения концессионеру составит 78,3 млрд рублей, а общие расходы бюджета Московской области за 11 лет составят более 80 млрд рублей.

Помимо этого, маршрут трассы затрагивает зоны санитарной охраны водоемов, формирующих источник питьевого водоснабжения Москвы и ближайшего Подмосковья, в том числе Клязьминского и Учинского водохранилищ. Трасса также проходит по территории Хлебниковского и Пироговского лесопарков, что является нарушением Лесного кодекса.

Кроме того, дорога разрешил пополам несколько жилых поселков, а некоторые жилые дома и вовсе придется снести.

Жители Подмосковья обвинили власти региона в том, что они «закрывают глаза» на все результаты независимых экспертиз и народные протесты. Администрация региона продолжает продвигать реализацию проекта и заключила заведомо невыгодное концессионное соглашение.

Руководство Московской области уверяет, что учло интересы местных жителей, а новый проект планировки трассы «максимально оптимизирован, чтобы затронуть интересы как можно меньшего количества людей». что касается граждан, чьи дома попадут под снос, собственность выкупят по рыночной цене.

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