В России с 1 июля по традиции вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Рост составит 4-6%
Ранее Министерство строительства и ЖКХ рекомендовало региональным властям при повышении «коммуналки» ориентироваться на социально-экономическую ситуацию
В России по сложившейся традиции с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. Рост тарифов в среднем по стране составит 4%.
Ранее Министерство строительства и ЖКХ рекомендовало региональным властям при повышении «коммуналки» ориентироваться на социально-экономическую ситуацию.
В Хабаровском каре рост составит в среднем 4%. Холодное водоснабжение поднимется на 5,5%, водоотведение – на 1,2%, электроснабжение – на 3,7%, газ – на 3,7 %.
В Тюменской области «коммуналка» подорожает на 4,5%, в Удмуртии – на 5,6%, в Санкт-Петербурге и Якутии – на 6%, а Кировской и Нижегородской областях – на 5,5%, сообщает Newsru.com.
В Москве тариф на холодную воду и водоотведение подорожает сразу на 7,5%, на отопление – на 3,67%, на горячую воду – на 4,4%, на электроэнергию – на 7,3%.
Стоит отметить, что за последние четыре года стоимость жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) росла в два раза быстрее, чем доходы населения. Так, доходы граждан с 2013 по 2017 год выросли на 21% (с 25 928 до 31 477 рублей), а счета за услуги ЖКХ - на 39,5% (с 1598 до 2229 рублей).