Уборка и уход за зеленью в резиденции Рамзана Кадырова обойдется налогоплательщикам почти в 40 млн рублей
Правительство Чечни опубликовало на сайте госзакупок заказ на уборку в парке официальной резиденции главы республики Рамзана Кадырова и уход за зелеными насаждениями. Стоимость контракта на поддержание чистоты составляет 33,9 млн рублей
Правительство Чечни опубликовало на сайте госзакупок заказ на уборку в парке официальной резиденции главы республики Рамзана Кадырова и уход за зелеными насаждениями. Стоимость контракта на поддержание чистоты составляет 33,9 млн рублей.
В тендерной документации говорится, что на территории административного комплекса по улицам Рубежной и Тбилисской в Грозном требуется выполнение работ по содержанию зеленой зоны.
Резиденция Рамзана Кадырова расположена на территории площадью 260 тысяч кв.м. Это больше, чем территория Зимнего дворца в Петербурге, отмечает Newsru.com.
Строительство «дворца Рамзана Кадырова» обошлось в 10 млрд рублей по докризисным ценам. Коммунально-бытовое обслуживание резиденции чеченского лидера обходятся региональному бюджету в 36 млн рублей ежегодно.
В 2017 году на уборку и уход за зеленью на территории резиденции местные власти потратили 43,8 млн рублей. Контракты на уход за газоном, цветами и деревьями в резиденции выиграли компании «Капстрой», «Береза» и «Рассвет».
«Капстрой» принадлежит Руслану Баснукаеву, который до 2015 года руководил ООО «Заря» Асланбека Кадырова. Эта фирма в свою очередь оказывала клининговые услуги для резиденции Рамзана Кадырова.
Владелец «Рассвета» Висхан Ибрагимов приходится полным тезкой замглавы отдела налогообложения 2 УФНС по Чечни. Ему же принадлежала и ООО «Береза». В 2015 году «Береза» объединилась с «Зарей». Теперь это предприятие называется ООО «Джекфрут», которая принадлежит международной коммерческой компании Golden Age Holdings Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах.
Напомним, что бюджет Чеченской республике на 84% состоит из дотаций федерального центра.