Российское правительство продлит продовольственное эмбарго на 2019 год
Дмитрий Медведев заявил, что с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе о продлении антироссийских санкций необходимо рассмотреть вопрос о продлении срока действия контрсанкций
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о необходимости продления срока действия на 2019 год ответных мер на западные санкции.
Дмитрий Медведев заявил, что с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе о продлении антироссийских санкций необходимо рассмотреть вопрос о продлении срока действия контрсанкций.
Глава кабмина также выразил мнение, что западные санкции в отношении РФ вводятся «без каких-либо легальных оснований».
В качестве ответной меры на антироссийские санкции в отношении ряда товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии было введено эмбарго. В рамках контрсанкции в Россию запрещено ввозить мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, «молочку», овощи и фрукты из указанных стран.