Сбербанк получил претензии от ФИФА из-за нового вклада «Побеждай»
ФИФА предъявила претензии российскому Сбербанку из-за использования без разрешения товарного знака «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018». Претензии были предъявлены к вкладу «Побеждай»
Международная федерация футбола (ФИФА) предъявила претензии российскому Сбербанку из-за использования без разрешения товарного знака «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018». Претензии были предъявлены после запуска нового вклада «Побеждай».
Такой вклад появился в Сбербанке после победы сборной России по футболу в матче группового тура ЧМ-2018 с командой Саудовской Аравии. По условиям вклада, повышенная процентная ставка для клиентов банка будет действовать до тех пор, пока национальная сборная остается участником турнира.
После запуска вклада «Побеждай» ФИФА направила Сбербанку письмо с просьбой не использовать товарный знак «ЧМ по футболу FIFA 2018» без разрешения. Сбербанк убрал из описания вклада упоминание футбольного чемпионата, но не отказался от ассоциации с мундиалем, сообщают «Ведомости».
ФИФА является правообладателем таких товарных знаков, как «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», «Россия 2018», «ЧМ2018», World Cup 2018.