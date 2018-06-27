Налог на доходы самозанятых граждан протестируют в четырех регионах
Российские власти протестируют новый налог на доходы самозанятых граждан в четырех регионах. В эксперименте, который стартует 1 января 2019 года, примут участие Москвы, Московская область, республика Татарстан и Калужская область
Российские власти протестируют новый налог на доходы самозанятых граждан в четырех регионах. В эксперименте, который стартует 1 января 2019 года, примут участие Москвы, Московская область, республика Татарстан и Калужская область. С самозанятых граждан планируется взимать 3-6% от их дохода.
Экспериментальный налог для самозанятых граждан составит 3% от их дохода, а для индивидуальных предпринимателей без сотрудников – 6%.
В рамках эксперимента самозанятые граждане должны скачать мобильное приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению свою банковскую карту или счет. С этого счета и будет списываться налог в пользу государства. Такой налог заменит НДФЛ и страховые взносы.
Использовать новый режим можно будет тем, чей доход не превышает 10 млн рублей в год. При этом гражданам не нужно будет регистрироваться в госорганах в качестве индивидуального предпринимателя. Уже зарегистрированные ИП могут выбрать между новым режимом налогообложения, патентом или упрощенной системой налогообложения.
Тестировать налог для самозанятых будут в течение полугода. Затем его внедрят и в остальных регионах. При этом основная задача эксперимента состоит в выведении самозанятых из тени.