По столице на автобусе с риском для жизни
Политика, проводимая Департаментом транспорта Москвы и руководством «Мосгортранса» приводит к тому, что на линиях массово работают неисправные автобусы, а за рулем сидят водители, не спавшие по двое суток
Хочешь зарабатывать – гробь пассажиров
Водители «Мосгортранса» лично отвечают за безопасность пассажиров, но вынуждены выезжать в рейс на неисправных машинах. А хочешь отремонтировать транспорт, покупай запчасти за свой счет.
Тех, кто пытается «качать» права, увольняют под различными предлогами. И это речь о водителях-москвичах – ведь положение водителей, приехавших из других областей или из стран Средней Азии, и вовсе рабское: эти и за гроши работают, и молчат в «тряпочку». С ними-то уж точно никто церемониться не будет. Отсюда у водил постоянный недосып, работа даже, несмотря на болезни, да еще на автобусе, с которым далеко не все в порядке – а это первые причины аварий.
А тут еще ужесточается рабочий график. В последний год водителей «Мосгортранса» переводят на работу с одним выходным в неделю, говорит председатель независимого профсоюза (МПРОТ) Юрий Дашков. Что интересно, на бумаге график водителя может стоять два дня через два – но когда его вызывают внеурочно, отказаться нельзя. Правда, и переработкой это не считается – оплата обычная.
Сотрудника «Северо-Восточного филиала» предприятия Александра Семикова уволили за отказ работать с одним выходным – хоть потом и удалось через профсоюз его восстановить. А вот его коллегу Юрия Елизарова, который поддерживал Александра на суде, позже уволили за системные нарушения – под ними понимались некие анонимные жалобы пассажиров.
В мае этого года так же через суд удалось восстановиться и Елизарову, которому еще причиталось почти полмиллиона рублей за вынужденный прогул. Однако, против «неудобного» водителя ополчилось все руководство – и теперь не увольняют открыто, зато «топят» по-тихому. Как, впрочем, и других водителей, которых всеми правдами и неправдами привлекают к дисциплинарной ответственности и лишают премий.
С 2013 года из зарплаты водителей удерживают еще и расходы на пережог топлива – ГСМ. На 100 километров по стандарту для всех автобусов положено расходовать 62 литра топлива – но не превысить эту отметку удается редко и немногим. Напряженный и рваный городской трафик, порой переполненный салон, сама по себе плохо отремонтированная машина, которая «течет» – все это причины того, что горючки тратится намного больше нормы. А это все считывается с водителя. При средней зарплате в 50 тысяч рублей в месяц, с водителей порой снимается до 10 тысяч.
По словам водителя Евгения Кузнецова, когда он попытался добиться ремонта своего автобуса у которого текли антифриз и масло, не работало водительское сиденье, а дворники били по лобовому стеклу, его машину вроде как на сервис поставили.
Однако, когда спустя пару дней он пришел проверить, как идет ремонт, оказалось, автобус на маршруте – причем, даже без номеров. Евгений написал докладную директору. Ничего. Написал жалобу президенту. Тогда водиле предложили тихо уволиться по собственному желанию, иначе уволят за прогул, который придумать проще пареной репы.
По мнению Кузнецова, водители вынуждены выезжать на неисправных автобусах, потому что у них ипотека, семьи, дети, да и начальство давит и грозит. Механик обязан не выпускать машину с поломками – но не делают этого по тем же причинам. Тем более, делай они работу на совесть, на маршруте некому было бы работать.
Водители рассказывают, что автобусы, которые они просят поставить на ремонт, просто передают другим – поэтому многие предпочитают ездить на разбитых «корытах», чтобы не лишиться транспорта и, соответственно, заработка.
Председатель МПРОТ Юрий Дашков сам долгое время работал водителем. Отношение к работникам ужесточилось после смены гендиректора в 2012 году. Профсоюз при «Мосгортрансе» не поддерживал водителей общественного транспорта, поэтому в том же году Дашков создал самостоятельный профсоюз, который «Мосгортранс» не признает и мешает работать. К примеру, может запросто не пустить в автобусный парк для расследования нарушений прав.
А водители тем временем продолжают ездить на «убитых» машинах. У многих автобусов течет масло, открыты форточки из-за неработающих кондиционеров, а лампочки на приборных панелях постоянно горят, говоря о поломках, о которых водителях знает и так. Но сделать ничего не может. У большинства автобусов, например, не работает климат-контроль. Летом в салоне – настоящая духовка.
Из-за неисправного электрооборудования автобусы нередко воспламеняются. По данным МЧС России, за 2016-2017 годы сгорело 35 единиц транспорта «Мосгортранса». Здесь и автобусы, и трамваи, и троллейбусы – все отечественной сборки. Как жалуются водители, Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод (СВАРЗ), который ремонтирует автобусы – делает это поверхностно, ради экономии. В «Мосгортрансе» акты о выполненных работах легко подписывают – начальству невыгоден длительный ремонт. Пусть даже и качественный. И чуть «подшаманенные» автобусы снова выходят на маршрут.
Но если водители-москвичи еще осмеливаются протестовать, то у приезжих из регионов и стран Средней Азии вообще нет права голоса. Председатель Дашков рассказал, что на работу их берут легко – но потом их «доят» буквально на всем.
«Платят взятки начальникам колонн, нарядчикам. Хочешь дополнительный выходной – надо заплатить. Чтобы сесть на хорошую машину – тоже дай. Даже чтобы получить деньги за переработку – надо сначала заплатить. Суммы доходят до 30 тысяч – бывает, что приезжий водитель получает в месяц меньше, чем взяток вкупе дал. Однако, приезжие молчат. Они боятся, что, если начнут что-то требовать, их в тот же день уволят. А куда потом деваться?».
Члены профсоюза провели серию одиночных пикетов, в ходе которых требовали поставить во главу угла качественный техосмотр и соблюдение прав работников «Мосгортранса». Давно назревает и идея массовой забастовки, в которой водители готовы вообще перегородить Москву, но не хотят, чтобы страдали пассажиры – поэтому работники все еще надеются на диалог. А диалога все нет и нет.
ГУП «Мосгортранс» работает в подчинении правительства Москвы. Казалось бы, именно оно должно быть заинтересовано в нормальном функционировании предприятия и отсутствию ДТП. Однако, все делают вид, что все, в общем-то, в порядке. Значит, что – ждем новых трагедий?
«Левые» проверки и реальные трагедии
А ведь уже были они – эти трагедии. После ужасной аварии с автобусом 25 декабря прошлого года у метро «Славянский бульвар» мэр Москвы Собянин распорядился до 9 часов следующего дня внепланово проверить все автопарки города. То есть, не проверяли – не проверяли, а тут меньше чем за сутки проверить тысячи ТС.
Казалось бы, приказ высокого начальства должен лично контролировать новый глава «Мосгортранса» (МГТ) Леонид Антонов. Однако, приказ о проведении проверки подписал его заместитель А. Дунин. Так что гендиректор главного столичного перевозчика ответственность за происходящее с себя снял. Хотя главное в другом – как утверждают источники, проверка носила чисто формальный характер, реальный осмотр не производился, просто «оптом» проставляли подписи в соответствующих актах.
Проверить в ночь более 6 000 автобусов, которые ежедневно выходят в рейс, просто нереально. Более того и проверять их некому», – таково общение мнение специалистов.
Да и то, как руководители «Мосгортранса» исполнили приказ «Минтранса» 141 «Об утверждении Порядка организации технического контроля транспортных средств», вызывает вопросы.
Данный приказ Министерства транспорта предполагает введение новой системы контроля за выпуском автобусов и троллейбусов на линию, что подразумевает введение дополнительных должностей – контролёров технического состояния транспортных средств.
Однако «Мосгортранс» вместо введения новых штатных единиц просто дополнительно повесил эти обязанности на механиков колонн и мастеров, которые и так загружены «по уши» из-за сокращений. Понятно, что ничего путного из этого не выйдет.
Качество технической ревизии транспорта очень быстро ощутили на себе пассажиры Северо-Западного округа. 29 декабря прошлого года автобус филиала «Западный» ГУП «Мосгортранс» у метро «Сходненская» снёс остановку, на которой находились пассажиры. Три человек пострадали.
Максим Ликсутов успокоил москвичей: автобус вышел на линию в технически исправном состоянии. Виновником ДТП стал водитель такси, подрезавший многотонную пассажирскую машину. Однако появившееся в Сети записи видеорегистратора как самого автобуса, так и сторонних автомобилей дают ясно понять: у автобуса «Мосгортранса» то ли отказали тормоза, то ли заклинило руль. В итоге крайним остался водитель автобуса.
Вообще, нельзя не заметить, что ДТП с автобусами «Мосгортранса» – не редкость. 20 декабря прошлого года в Зеленограде автобус въехал в ограждение на Крюкововской площади. Людей спасли установленные столбики, иначе бы автобус снёс цветочный павильон. По счастливой случайности никто не пострадал.
30 декабря поздно вечером автобус 173-го маршрута филиала «Западный» врезался в легковушку. Водитель автобуса плохо знал трассу маршрута и просто проехал нужный поворот.
4 января наступившего 2018 года автобус ЛИАЗ стал виновником масштабного ДТП на улице Лескова. По официальной версии, водитель не справился с управлением, и автобус столкнулся сразу с пятью припаркованными автомобилями. Обошлось без жертв – но сила удара была такой, что машинам порядком досталось. Да и сам автобус пострадал серьёзно.
5 января в аварии с автобусом филиала «Северо-Восточный» пострадали два человека. Вечером 9 января в аварии с рейсовым автобусом 224-го маршрута на проспекте Вернадского была ранена женщина.
«Самое страшное то, что, несмотря на систематические ДТП с пострадавшими, «Мосгортранс» и Департамент транспорта делают вид, что ничего не произошло и продолжают вести политику ликвидации троллейбусов, что ведёт к увеличению отработки на линии водителей автобусов, тем самым фактически выпуская потенциальных убийц на дороги Москвы», – отмечают специалисты.
Одна из причина высокой аварийности – состояние водителей. Плотная шестидневка, многочасовые очереди на мойку и заправку, «оптимизация» парков, что негативно сказывается на условиях труда и быта работников – все это приводит к тому, что водитель порой работает на «автомате».
Впрочем, раз нет громких отставок в руководстве Департамента транспорта и самом «Мосгортрансе», значит, мэрию всё устраивает и – проблем с безопасностью перевозок нет.
Из каждого окна свой собственный вид
В общем-то, да – какие проблемы можно увидеть из окна своего кабинета? Бывший Гендиректор «Мосгортранса» Евгений Михайлов в свое время выражал мнение, что против замены ряда троллейбусов на автобусы выступает небольшая группа людей, которая наземным транспортом не пользуется вовсе и создает некую «медиа-шумиху».
После таких заявление у многих возникал вопрос – а пользуются ли на постоянной основе общественным транспортом и в частности троллейбусами сам бывший гендиректор «Мосгортранса» и другие транспортные чиновники, принявшие решение о об их ликвидации? Или же это как раз «слуги народа» гораздо чаще видят троллейбусы из окна персонального автомобиля в отличие от простых москвичей, выступающих против их уничтожения?
Очень похоже, что Евгений Михайлов судил о других по себе. Ведь в ряде интервью он открыто заявлял, что общественному транспорту предпочитает личные и служебные машины.
А вот о том, что бывший гендиректор «Мосгортранса» пылал любовью к поездкам на троллейбусе или ему не терпится снова оказаться в салоне «экологически чистого» автобуса Евро-5, особо никто не слышал. Судя по всему, понятие «регулярного пользования общественным транспортом» включает в себя не только тестовые поездки по служебной надобности, но и посещения чиновниками автобусно-троллейбусных парков.
«… я ввел в департаменте правило, что все мои замы обязаны в течение рабочей недели несколько раз проехать на метро и наземном транспорте, а потом сделать краткий письменный отчет, указав наличие свободных мест в салоне, его чистоту, соблюдение водителем графика движения...» – говорил и не раз руководитель Департамента Транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Однако всё же трудно назвать редкие поездки в мэрию или профильный Департамент полноценным пользованием общественным транспортом на регулярной основе. Пара перегонов на метро раз в неделю на совещание в соседнее ведомство – это совсем не тот режим, в котором ездят обычные жителей города.
Сам Ликсутов известен как владелец наиболее внушительного среди чиновников Правительства Москвы автопарка. Из общественного транспорта Ликсутов, по его словам, более-менее периодически пользуется только пригородными электричками киевского направления. Но дальнейший путь от вокзала до рабочего места он предпочитает проделывать все-таки на служебном авто.
Хотя это и понятно – добраться на наземном транспорте до Департамента транспорта от Киевского вокзала также «легко», как и от центрального офиса «Мосгортранса» на Раушской набережной. Чтобы преодолеть эти несчастные 5 км на метро и троллейбусе и попасть к себе на работу Ликсутову потребуется более получаса – залезть ради одного перегона в метро, сделать одну пересадку и пройти 620 метров пешком.
Хотя подчиняющееся ему руководство «Мосгортранса» постоянно рапортует, что у них все прекрасно и в центре столицы «маршрутная сеть достаточна для перевозок».
Кстати, эти перемещения Ликсутова и шести его заместителей на служебных авто обходятся бюджету в немалую сумму. В конце прошлого года на портале Госзакупок состоялся скандальный тендер на оказание услуг по транспортному обслуживанию руководства Департамента транспорта на общую сумму в 17,82 млн рублей. На эти деньги «Дептрансом» на 2016 год арендованы 10 легковых автомобилей с водителем, оснащённые «облучателем ультрафиолетовым кварцевым открытого типа» и «ионным очистителем». Таким образом, перевозка одного транспортного чиновника Москвы обходится в 1,78 млн рублей в год.
Для сравнения по данным из презентации «Мосгортранса» себестоимость работы одного троллейбуса составляет 3,41 млн рублей в год. То есть, траты на перевозку двух чиновников «Дептранса» примерно равны стоимости функционирования одного троллейбуса, который в среднем перевозит за день 800 человек. Другими словами, на выделенные на аренду служебных авто 17,82 млн рублей можно было оплатить работу более 5 троллейбусов и перевозить на них свыше 2 тысяч пассажиров в день.
Неудивительно, что при таком соотношении транспортные чиновники искренне недоумевают, от чего люди вдруг так недовольны снятием каких-то там троллейбусов, «создают фон и некую медиа-шумиху». Особенно, когда сами они предпочитают проживать в загородных коттеджных посёлках, где не ходит общественный транспорт, и чаще всего видят троллейбусы из окна служебного автомобиля с облучателями внутри.
А пыхтящие от натуги ЛИАЗы с полусонными водителями за рулем продолжают устраивать «адреналиновые» поездки москвичам по родному городу. Но это, похоже, ни правительство Собянина, ни ведомство Ликсутова, ни уже тем более руководство самого «Мосгортранса» не волнует.
Эти господа хоть визуально и живут с простыми москвичами в одном городе – а такое ощущение, что на разных планетах. Впрочем, когда было по-другому?