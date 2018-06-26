Власти Китая в пятый раз за год снизили цены на бензин и дизтопливо
Госкомитет по делам развития и реформ КНР сообщил о снижении цен на бензин на 55 юаней. После вступления в силу постановления, тонна бензина подешевеет до 8220-8795 юаней
Руководство КНДР распорядилось снизить потребительские цены на бензин и дизельное топливо. Это уже пятое снижение цен на топливо в текущем году.
Госкомитет по делам развития и реформ КНР сообщил о снижении цен на бензин на 55 юаней (8,5 доллара). После вступления в силу постановления, тонна бензина подешевеет до 8220-8795 юаней (1,28-1,37 тысячи долларов).
Цены на топливо на внутреннем рынке зависят от мировых котировок на сырую нефть. Согласно политике властей Китая, если мировые цены приводят к изменению стоимости тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке больше, чем на 50 юаней (7,65 доллара), и дольше, чем на 10 рабочих дней, то розничные цены корректируются государством, сообщает «Лента.ру».
В России государство не так пристально следит за внутренними ценами на бензин и дизтопливо. Так, в мае 2018 года цены на топливо в стране подорожали в среднем на 2,34 рубля и 2,29 рубля по сравнению с апрелем и составили 40,88 рубля и 43,78 рубля за литр бензина марки АИ-92 и АИ-95 соответственно.
К росту цен привела политика крупных нефтяных компаний, которым из-за роста мировых цен на бензин стало выгоднее экспортировать топливо, чем заполнять им внутренний рынок.
В ряде регионов автомобилисты провели акции протеста и потребовали от властей остановить рост цен. В итоге правительство договорилось с нефтяниками о снижении акцизов на топливо взамен на регулирование цен на заправках.
В июне Федеральная антимонопольная служба сообщила о стабилизации цен на бензин и даже их незначительном снижении, однако стоимость авиационного топлива в московский аэропортах к июню выросла на 3,4–4,8%.
По данным Росавиации, в «Шереметьево» стоимость авиакеросина выросла на 3,6% и достигла отметки в 46 тысяч рублей за тонну без НДС. В «Домодедово» стоимость авиакеросина подорожала на 4% - до 46,6 тысячи рублей за тонну, а во «Внуково» - на 4,7% - до 46,2 тысячи рублей.
В этой связи президент России Владимир Путин поручил ФАС организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях предотвращения их необоснованного роста.