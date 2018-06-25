В Минздраве объяснили повышение пенсионного возраста «моложавостью» россиян
Руководитель Минздрава Вероника Скворцова объяснила повышение пенсионного возраста молодостью российских граждан. По мнению министра, современная женщина в 55 лет считается молодой, да и 60-летнего мужчину рано «списывать»
Руководитель Минздрава Вероника Скворцова объяснила повышение пенсионного возраста молодостью российских граждан. По мнению министра, современная женщина в 55 лет (действующий возраст выход на пенсию) считается молодой, да и 60-летнего мужчину рано «списывать».
Напомним, правительство планирует повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и для женщин – до 63 лет. Большинство россиян выступили против инициативы властей, а те пытаются убедить граждан в том, что так будет лучше для них. Во-первых, власти обещают повысить размер выплат за счет повышения пенсионного возраста, а, во-вторых, говорят о «моложавости» граждан и росте продолжительности жизни.
Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что предложения правительства о повышении возраста выхода на пенсию подготовлены с учетом данных о «тотальном омоложении» современных людей. По словам министра, в современном обществе 55-летняя женщина «в народном менталитете» считается молодой. «И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности», - заявила Скворцова, слова которой приводит РИА Новости.
Глава Минздрава также указала на замедление старения граждан за счет их выбора в пользу здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Кроме того, от старения людей защищает и «продолжение активной трудовой деятельности». «Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы, дольше находится в строю», - заявила министр, намекнув, что россиянам «в возрасте» нужно работать, а не отдыхать за государственный счет.