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Экономика
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Экономика
25 июня 15:42

В Минздраве объяснили повышение пенсионного возраста «моложавостью» россиян

Руководитель Минздрава Вероника Скворцова объяснила повышение пенсионного возраста молодостью российских граждан. По мнению министра, современная женщина в 55 лет считается молодой, да и 60-летнего мужчину рано «списывать»

Фото: ИА Regnum

Руководитель Минздрава Вероника Скворцова объяснила повышение пенсионного возраста молодостью российских граждан. По мнению министра, современная женщина в 55 лет (действующий возраст выход на пенсию) считается молодой, да и 60-летнего мужчину рано «списывать».

Напомним, правительство планирует повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и для женщин – до 63 лет. Большинство россиян выступили против инициативы властей, а те пытаются убедить граждан в том, что так будет лучше для них. Во-первых, власти обещают повысить размер выплат за счет повышения пенсионного возраста, а, во-вторых, говорят о «моложавости» граждан и росте продолжительности жизни.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что предложения правительства о повышении возраста выхода на пенсию подготовлены с учетом данных о «тотальном омоложении» современных людей. По словам министра, в современном обществе 55-летняя женщина «в народном менталитете» считается молодой. «И мужчина 60-летний, он не представляется списанным с точки зрения своей активной деятельности», - заявила Скворцова, слова которой приводит РИА Новости.

Глава Минздрава также указала на замедление старения граждан за счет их выбора в пользу здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Кроме того, от старения людей защищает и «продолжение активной трудовой деятельности». «Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы, дольше находится в строю», - заявила министр, намекнув, что россиянам «в возрасте» нужно работать, а не отдыхать за государственный счет.

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