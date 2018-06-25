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Экономика
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Экономика
25 июня 00:28

Стоимость туристических путевок вырастет на 10% из-за подорожания бензина

Стоимость путевок для российских граждан вырастет на 10% из-за высоких цен на топливо. Пока цены на летние туры продаются по старым ценам, но к зиме ситуация изменится

Фото: kostroma.today

Стоимость путевок для российских граждан вырастет на 10% из-за высоких цен на топливо. Пока цены на летние туры продаются по старым ценам, но к зиме ситуация изменится.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил, что рост цен на бензин безусловно приведет скажется на туристической отрасли.  «На туристах, которые уже оплатили свои туры, это никак не отразится. Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов», - заявил Горин, слова которого приводит РИА Новости.

В Ростуризме отметили, что из-за роста цен на бензин повышаются цены на товары и услуги практически во всех смежных отраслях. Пока правительству удалось стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке, но если он возобновится, что осенью и зимой путевки точно подорожают минимум на 10%.

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