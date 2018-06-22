Россельхознадзор обнаружил в продукции Danone следы антибиотиков
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в молочной продукции компании Danone следы антибиотиков. Ведомство намерено ограничить поставку продукции завода во все страны Евразийского экономического союза
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в молочной продукции компании Danone следы антибиотиков. В связи с результатами исследования ведомство намерено ограничить поставку продукции завода во все страны Евразийского экономического союза. В компании Danone обвинения в свой адрес назвали ложными.
Проверка готовой молочной продукции провозилась на заводе Danone в Чеховском районе Московской области. Сырое молоко на предприятие поступает из Московской, Ленинградской, Вологодской и ряда других областей России, а также из Белоруссии.
По итогам проверки специалисты Россельхознадзора выявили неоднократные случаи приемки сырого молока на предприятие с нарушением сроков его доставки (более 36 часов с момента надоя). Завод также принимал молоко с антибиотиками и молоко из хозяйств, неблагополучных по лейкозу. В двух пробах молочной продукции филиала Danone было установлено несоответствие по антибиотикам тетрациклиновой группы. В каких именно продуктах были найдены следы антибиотиков, не уточняется.
Сейчас на заводе Danone действует режим усиленного лабораторного контроля. В отношении компании возбуждено административное дело. Надзорное ведомство также рассматривает вопрос о введении ограничений на поставку продукции с этого завода в страны ЕАЭС.
Представитель компании Danone в беседе с РБК назвал сведения об антибиотиках в своей продукции «ложными и необоснованными». В компании заверили, что их продукция является полностью безопасной.