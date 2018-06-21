Партия пенсионеров согласилась поддержать решение властей о повышении пенсионного возраста
Российская Партия пенсионеров может поддержать решение правительства о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В партии признали, что пенсионерам «придется потерпеть», но зато потом станет лучше
Российская Партия пенсионеров может поддержать решение правительства о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В партии признали, что пенсионерам «придется потерпеть», но зато потом станет лучше.
Председатель Партии пенсионеров Николай Чеботарев сообщил агентству ТАСС, что организация готова поддержать «пенсионный маневр», но с некоторыми оговорками. Политик отметил, что до россиян необходимо донести, что «возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше». Кроме того, власти должны создать условия, чтобы люди доживали до пенсии.
По мнению лидера партии, если отказаться от пенсионной реформы сейчас, то через 5-10 лет станет «совсем плохо».
Напомним, что сами россияне выступают категорически против повышения пенсионного возраста. По их мнению, с учетом средней продолжительности жизни в стране, до выхода на пенсию многие просто не доживут. Позицию россиян поддержали Федерация независимых профсоюзов России и оппозиционные силы.
По состоянию на четверг, 21 июня, в российских регионах подано более 50 заявок на проведение акций протеста против «пенсионного маневра». В некоторых городах, например, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге и Сосногорске власти уже согласовали митинги. В Чите городская администрация, напротив, запретила проводить акцию протеста за 1,5 часа до ее начала.