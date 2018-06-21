Государство перестанет компенсировать за счет бюджета утрату жилья при стихийных бедствиях
По действующему законодательству российские граждане в случае утраты жилья имеют право на бесплатную компенсацию.
Российские власти больше не будут компенсировать гражданам за счет бюджета потерю жилья в результате стихийных бедствий. Новую жилплощадь пострадавшим будут предоставлять без права собственности.
По действующему законодательству российские граждане в случае утраты жилья имеют право на бесплатную компенсацию. Жилье им предоставляется государством с правом собственности.
Министерство финансов РФ внесло поправки, согласно которым владельцы незастрахованного жилья смогут рассчитывать только на жилплощадь по договору социального найма. Для этого власти должны признать их малоимущими.
В случае утраты застрахованного жилья граждане получат деньги или другое помещение, сообщают «Ведомости».
Поправки Минфина также вводят обязательную минимальную сумму выплат при утрате жилья в размере 300 тысяч рублей.
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс поддержал инициативу Минфина, отметив, что она избавит власти от необходимости экстренно тратить бюджетные средства на обеспечение жильем всех пострадавших в результате стихийного бедствия.