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21 июня 11:54

Государство перестанет компенсировать за счет бюджета утрату жилья при стихийных бедствиях

По действующему законодательству российские граждане в случае утраты жилья имеют право на бесплатную компенсацию.

Фото: Reuters

Российские власти больше не будут компенсировать гражданам за счет бюджета потерю жилья в результате стихийных бедствий. Новую жилплощадь пострадавшим будут предоставлять без права собственности.

По действующему законодательству российские граждане в случае утраты жилья имеют право на бесплатную компенсацию. Жилье им предоставляется государством с правом собственности.

Министерство финансов РФ внесло поправки, согласно которым владельцы незастрахованного жилья смогут рассчитывать только на жилплощадь по договору социального найма. Для этого власти должны признать их малоимущими.

В случае утраты застрахованного жилья граждане получат деньги или другое помещение, сообщают «Ведомости».

Поправки Минфина также вводят обязательную минимальную сумму выплат при утрате жилья в размере 300 тысяч рублей.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс поддержал инициативу Минфина, отметив, что она избавит власти от необходимости экстренно тратить бюджетные средства на обеспечение жильем всех пострадавших в результате стихийного бедствия.

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