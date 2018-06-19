Правительство отложит на полгода снижение беспошлинного порога для посылок
Согласно первоначальному плану правительства, с 1 июля 2018 года планировалось снизить беспошлинный порог с нынешних 1000 евро до 500 евро.
Правительство рассматривает вопрос о перенесении срока снижения беспошлинного порога для посылок из иностранных интернет-магазинов. Ранее об этом просила «Почта России». В таможенной службе, напротив, просят обложить пошлиной все без исключения посылки.
Согласно первоначальному плану правительства, с 1 июля 2018 года планировалось снизить беспошлинный порог с нынешних 1000 евро до 500 евро. С 1 января 2019 года этот порог должен был снизиться до 200 евро.
Теперь в кабинете министров предлагают перенести первый этап снижения беспошлинного порога с 1 июля на 1 января 2019 года. При этом с первого июля 2019 года этот порог могут снизить до 100 евро за посылку и снять ограничение на количество таких посылок в месяц, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, ранее руководство ФГУП «Почта России» попросило правительство повременить со снижением беспошлинного порога для заграничных посылок. В госкомпании опасаются, что россияне станут значительно реже заказывать товары за границей, а это приведет к снижению выручки.
Федеральная таможенная служба (ФТС) в свою очередь предложила обложить пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах вне зависимости от их стоимости. Руководство таможни подсчитало, что такая мера принесет бюджету 25 млрд рублей в год.