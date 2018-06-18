Таможня попросила обложить пошлиной все товары из иностранных интернет-магазинов
ФТС выступила с инициативой обложить пошлиной все без исключения посылки из иностранных интернет-магазинов. Сейчас можно заказывать товары на сумму до 1000 евро без уплаты пошлины
Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с инициативой обложить пошлиной все без исключения посылки из иностранных интернет-магазинов. Сейчас россияне могут заказывать товары за границей на сумму до 1000 евро без уплаты пошлины, однако к 2019 году этот порог снизится до 200 евро.
ФТС направила направила в Министерство финансов предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли. В этом документе речь идет об отмене беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в заграничных интернет-магазинах.
Заместитель главы ведомства Тимур Максимов сообщил «Ведомостям», что введение пошлин на все товары необходим для создания равных условий для российской и трансграничной интернет-торговли. По словам чиновника, решение правительства снизить беспошлинный порог до 200 евро на ситуацию не повлияет, так как стоимость подавляющего большинства посылок составляет около 30-50 евро.
На таможне считают, что товары для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары. При этом таможенный платеж ведомство предлагает снизить до 20% и ввести комбинированную ставку, например, не менее одного евро за один килограмм, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.
В Министерстве финансов заявили, что вопрос об обнулении беспошлинного порога будет обсуждаться не ранее 2020 года.
Согласно действующим таможенным правилам, россияне могут не платить пошлину за посылки из интернет-магазинов стоимостью до 1000 евро. Этот лимит действует в течение одного месяца. С 1 июля 2018 года беспошлинный порог ввоза товаров снизится до 500 евро, а с 1 января 2019 года – до 200 евро. В случае превышения порога получатель посылки должен заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара.
Ранее руководство «Почты России» попросило правительство отложить срок снижения беспошлинного порога ввода товаров, так как это приведет к снижению выручки оператора. В прошлом году доходы почты от интернет-торговли составили 48 млрд рублей (третья часть всей выручки).
Руководство ФГУП считает, что после снижения беспошлинного порога россияне станут меньше заказывать товары за границей, что снизит выручку почтового оператора. Это в свою очередь приведет к приостановке реализации проекта по созданию 40 логистических распределительных центров.