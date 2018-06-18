Это наша корова – и мы ее доим!
Госкорпорация «Газпром» из национального достояния и выгодного источника для вложений инвесторов превратилась в доходное место для лучших друзей Путина
Уволили за правду
Пару недель назад эта история обсуждалась везде и всюду. Аналитик инвестиционной дочки Сбербанка – Sberbank CIB Александр Фэк опубликовал отчет о Газпроме и тут же с шумом был уволен.
А потом главе Сбербанка Грефу даже пришлось звонить и извиняться перед одним из подрядчиков по имени Геннадий Тимченко. Старинным другом и ближайшим соратником Владимира Путина.
Что такого крамольного было написано в этом сухом документе, где от цифр в глазах рябит, что случился такой скандал? Мы изучили сей отчет, который, скажу сразу, является стандартной практикой работы инвестиционных отделов крупных банков.
Они выпускаются регулярно и представляют собой обзоры рынка акций и ценных бумаг. В этом обзоре эксперт выражает свое собственное мнение о компании, базируясь на новостях о ней, отчетности, математических моделях и прогнозах. Такие отчеты рассылаются клиентам банка – настоящим и потенциальным инвесторам. Это помогает им в принятии важных решений – какие акции купить, а от каких лучше поскорей избавиться.
В общем, отчет Александра Фэка и его коллег – обычная рутина. Но в результате – скандал и увольнение, которые широко освещались в СМИ. Наша газета тоже писала об этом.
Над отчетом Фэк трудился вместе с коллегой-аналитиком Анной Котельниковой, но уволили лишь его. Основная мысль, которую эксперты пронесли через свою работу, состоит в том, что основную выгоду от строительства крупных газопроводов получают не акционеры «Газпрома», а компании-подрядчики, в том числе принадлежащие «друзьям президента» Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
Но в итоге, как сказал глава Sberbank CIB Игорь Буланцев, отчет Фэка и Котельниковой нарушил «не только внутренние нормативные документы», но и этические нормы.
Не знаю, что за странные нормы там были нарушены – но то, что сегодня «Газпром» по уши увяз в болоте грандиозных строительных проектов, не для кого не секрет – об этом можно посмотреть в новостях по телевизору. «Сила Сибири», «Северный поток 2», «Турецкий поток» – кто не слышал эти названия?
Даже далекому от экономики простому работяге ясно, что на все это нужны невероятно огромные деньги. Специалисты называют десятки миллиардов … и совсем не рублей. Где их взять? Понятно – из внутренних резервов того же Газпрома.
Достояние нестояния
Ради справедливости скажем, что не только уволенный Александр Фэк с коллегами пытался понять действия наших крупных корпораций. Директор Prosperity Capital (миноритарный акционер «Газпрома») Александр Бранис на форуме «ВТБ Капитала» в октябре 2016 года даже у Путина спрашивал – на кого работает «Газпром»?
«Возникает такое впечатление, что компания работает не на акционеров, не на потребителей, не на государство, а фактически на подрядчиков, которые строят различные объекты для них», – жаловался тогда эксперт.
При этом дела у Газпрома не ладятся давно. Вот просто цифры для понимания. В 2008 году стоимость компании составляла $367 млрд – и на то время это был рекорд. Но рекорд, который власти собирались бить и дальше. Путин говорил, что впереди только победы, что это только начало, рассказывал про мечты, которые сбываются, и что Газпром – наше общее национальное достояние.
Уверенным эхом президентским словам вторил гендиректор Газпрома Алексей Миллер, обещавший, что к 2016 году компания будет стоить ТРИЛЛИОН долларов. Сейчас на дворе 2018-й и Газпром стоит 54 миллиарда долларов.
Думаю, тогда немало инвесторов поверили Путину энд Миллеру и вложились в национальное достояние в расчете на будущие сумасшедшие прибыли. Сейчас поводов для разочарования у них, когда компания стоит в 20 раз меньше обещанного, согласитесь, немало.
Но помимо разочарований и намного меньших, чем ожидалось дивидендов, инвесторов, конечно, волнует и вопрос – как подобное могло произойти с гигантской корпорацией, считающейся стратегической и находившейся под постоянным контролем государства? Каким национальным достоянием может теперь быть корпорация, которая стоит, к примеру, в полтора раза дешевле сети кофеен Старбакс, последняя капитализация которой показала $78 млрд? А тот же Disney стоит и вовсе $150 млрд. Не говоря уже о самой дорогой в мире Apple, которая стоит $945 млрд. Вот им то до триллиона совсем ничего осталось.
Так вот вопрос, почему Газпром стал таким, как раз в том отчете Фэка и раскрывался. Просто и ненавязчиво. Согласно ему перед Газпромом против логики не стоит задача быть… прибыльным. Корпорация, судя по всему, не заинтересована в том, чтобы приносить прибыль свои акционерам – в том числе, государству.
Главная повестка «достояния» – приносить «бакшиш» подрядчикам, которые обслуживает Газпром. И все дело не в том, что эти подрядчики дороги Газпрому – а в том, что они дороги президенту. Речь, конечно, о Тимченко и Ротенберге.
Это одна из причин, по которым стоимость Газпрома не растет, а падает. Все свободные средства, которые могли бы стать выгодными инвестициями или дивидендами для государства и акционеров, тратятся на сомнительные проекты, которые Фэк и коллеги просчитали, как убыточные.
Сила Сибири на китайских условиях
Первый из них. Сила Сибири – трубопровод между Россией и Китаем. Весь проект стоит 60 млрд долларов. Или 3,7 триллионов рублей. То есть, в разы дороже, чем весь нынешний Газпром.
В 2014-м наше государство решило развернуться на Восток, подписало 30-летний договор на поставки газа с Китаем, заменив проектом Сила Сибири более дешевый и фактически готовый «Алтайский Путь», который обошелся бы в $10 млрд.
Но мы забыли, что Газпром работает на прибыль подрядчиков – а тем, конечно, выгодно строить за 60, а не за 10. Подряды на строительство основной секции газопровода приблизительно поровну разделены между компаниями Стройтрансгаз и Стройгазмонтаж. Одна принадлежит Геннадию Тимченко, другая – Аркадию Ротенбергу. Обе получили многомиллиардные подряды без конкурса.
Но аналитики «сбера» в своем отчете заострились на двух других проблемах.
Во-первых, проект выгоден исключительно Китаю, который сможет диктовать условия, поскольку у него есть альтернативные поставщики. А для Силы Сибири Китай является единственно возможным покупателем. И если Китай откажется забирать газ по предложенной цене, то девать его будет особо некуда, поэтому реализовывать газ придется исключительно на тех условиях, которые назовет китайская сторона.
Во-вторых, аналитики Sberbank CIB рассчитали, что проект может окупиться только при ценах на нефть более $110. Последний раз такая цена мелькнула в 2014-м и едва ли когда-то будет. Но даже в случае повышения ценника Китаю будет выгоднее снизить объемы по Силе Сибири и покупать газ из Центральной Азии или сжиженный природный газ, который привозят на специальных судах. То есть, даже при общей мировой тенденции повышения цен на газ, гнать его в Китай по Силе Сибири по нормальным расценкам мы не сможем. Но и никому, кроме Китая, его и не продадим. Китайцы это понимают – поэтому будут брать у нас газ по цене, которую назовут сами.
Называя чистую приведенную стоимость проекта Сила Сибири отрицательной на $11 млрд., аналитики приводят нас к простому выводу – этот трубопровод было выгодней не строить. То есть, вообще пальцем о палец не ударив, можно было сэкономить десятки миллиардов долларов. Но тогда бы друзья Президента ничего не заработали. Этот фактор перевесил. И на Восток мы повернулись.
Потоки в обход Украины, выгодны Европе и еще паре ребят
Следующая мегастройка, которую анализирует Sberbank CIB – Северный Поток 2, проект по расширению существующего газопровода в Германию. Визуально желание российских властей и самого Газпрома понятно – дать газ в Европу в обход ненадежной Украины.
Однако, аналитики, делавшие отчет, были далеки от политики. Их «конек» – это сухие цифры. А они таковы. Проект оценивается в $17 млрд, из которых треть затрат пойдет на стройку на российской территории. И одним из подрядчиков был опять же без конкурса выбран Стройтранснефтегаз, как минимум на 50% принадлежащая Геннадию Тимченко, участие которого в проекте газпромовцы пытались засекретить, но неудачно.
Не забыли и Ротенберга. Его Стройгазмонтаж строит для Северного потока отправную компрессорную станцию.
Однако, суть отчета в другом. Запущенный Северный Поток-2 может отбить вложения через 20 лет, но чистая приведенная стоимость опять отрицательна и равна $6 млрд.
Досталось в отчете и Турецкому Потоку, новому газопроводу по дну Черного моря в, соответственно, Турцию. Здесь тоже основная причина строительства – выйти с газом в Европу в обход украинской территории и сэкономить на транзите через эту соседнюю страну.
Однако, уже сейчас известно, что даже вкупе оба потока не позволят обойтись совсем без Украины и оба не несут новых рынков сбыта. То есть, строительство этих двух потоков – это изначально дополнительные затраты без дополнительных прибылей. Кому в Европе продавали – тому и будем продавать, только другим путем.
Затраты по Турецкому Потоку оцениваются в $21 млрд, из которых больше половины придется на российскую часть. То есть, снова есть где развернуться «друзьям-подрядчикам».
Убыток же от Турецкого Потока аналитик просчитали даже больший, чем от более дорогой Силы Сибири. Он вернет вложения только через полвека, а его чистая приведенная стоимость – минус $13 млрд. То есть, и этот проект выгодней было просто не начинать.
Каждому другу юности – по жирному куску
То, что в больших проектах государственного масштаба чужие не ходят, вскрывает и еще одна часть отчета, из-за которого хорошие специалисты лишились работы. По их прогнозам, следующим мегапроектом Газпрома станет замена старых труб на существующих газопроводах.
Вообще, в Газпроме нет четких схем обновления труб – какие-то участки идут на замену через 20 лет работы, а какие-то и 50 лет служат и нормально.
В целом Газпром тратит на замену труб около $4.5 млрд в год. Но после завершения строительства Силы Сибири, Турецкого Потока и Северного Потока-2 Газпром сможет тратить на эти цели уже по $15-20 млрд в год в следующие 15 лет. Это очень заманчивый кусок для тех, кто занимается трубами.
Другое дело, с чего вообще аналитики сделали такой прогноз – ведь об этом не кричат на каждом углу? А вот с чего. Существующие в России производители труб на сегодня загружены приблизительно на половину своих мощностей. То есть, ситуация паршивенькая – силы есть, а работы мало. То есть, даже уже имеющимся производителям тесновато на рынке – и вдруг появляется информация о том, что под Загорском строится новый трубопрокатный завод.
Кажется, куда еще и ему втиснуться. Ан нет. Шустрый новичок мигом получает допуск на поставку труб и контракт на 11 млрд рублей от… Газпрома, несмотря на то, что у корпорации уже есть давние и проверенные поставщики.
Но им не повезло – дав зеленый свет новому заводу, Газпром одновременно расторгает старые договоры с другими производителями труб, даже если это себе в убыток.
И тут же, понятное дело, возникает вопрос – трубы нового производителя настолько лучше и дешевле, что стоит идти на такие жертвы? Нет, все проще и прозаичней. Одним из известных владельцев нового завода оказывается одногруппник Путина по ЛГУ Николай Егоров.
Уже после выпуска отчета появилась новость, которая отчасти подтвердила предположения аналитиков Sberbank CIB о предстоящем мегапроекте, – Газпром и Загорский трубный завод подписали программу научно-технического сотрудничества на 2018–2023 годы. Завод будет поставлять турбы, а Газпром при помощи своих старых подрядчиков будет их укладывать. И здесь даже при большом желании не отыскать коммерческой выгоды для Газпрома. Доходы предусмотрены только у поставщиков и подрядчиков.
Это не мафия – это наша власть
В заключение стоит отметить, что все, о чем написали аналитики Sberbank CIB, не является каким-то откровением, все это и так давно понятно и высказывалось ранее. Скандал тут, пожалуй, в том, что впервые подобное мнение было опубликовано в отчете российского государственного банка – пусть даже и в лице «дочки».
Однако, за то время, пока отчеты аналитиков вылизывались и подавались под нужным «соусом», Газпром, государственная компания, которая зарабатывает деньги на природных ресурсах, превратилась фактически в личное карманное предприятие «отдельной группы лиц».
Понятно, что в этой группе нет случайных людей. Ни над Газпромом, ни вокруг Газпрома, ни внутри него. Ибо, любой здравомыслящий человек ужаснется, глянув на то, как корпорация, которая может зарабатывать колоссальные деньги для бюджета, превращается в дойную корову для избранных.
И если кто-то скажет – это, мол, все мафия свои делишки проворачивает, спешу его разочаровать. Мафия здесь вообще отдыхает. Мафия – это ОПГ, люди вне закона. А «группа лиц», припавшая к «сиськам» Газпрома – это люди вполне себе даже в законе. Более того, они сами – закон.
Поэтому, когда в казне опять не хватает денег на социальные программы, «группа лиц» делает очередной «ход конем» в целях экономии бюджета. Например, вот сейчас повысят россиянам их пенсионный возраст – до 65 дет мужчинам и 63 лет женщинам. Дожить до этой самой пенсии шансов у нас будет еще меньше.
Зато очередной трубопровод достроят. Чтобы простые россияне гордились своей великой страной. Это думать на голодный желудок непросто. А гордиться можно и впроголодь…