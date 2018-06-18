Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста
Петицию против повышения пенсионного возраста за несколько дней подписали более миллиона россиян. Документ опубликован на сайте Change.org. Авторы петиции планируют собрать минимум 1,5 млн подписей
Петицию против повышения пенсионного возраста за несколько дней подписали более миллиона россиян. Документ опубликован на сайте Change.org. Авторы петиции планируют собрать минимум 1,5 млн подписей.
В народной петиции содержится требование к властям не повышать пенсионный возраст и провести широкое обсуждение вопроса о повышении выплат пожилым людям без повышения пенсионного возраста.
Петиция подготовлена по инициативе Общероссийского объединения профсоюзов Конфедерация труда России. В организации уверены, что на сегодняшний день в стране нет оснований для повышения возраста выхода на пенсию, а проблему дефицита пенсионного фонда можно решить и другим способом.
Авторы петиции считают, что в России вырастет число граждан, которые просто не доживут до выхода на пенсию. Правительство планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. При этом в большинстве российских регионов средняя продолжительность жизни мужчин менее 65 лет.
При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин, говорится в петиции.
Согласно плану правительства, повышать пенсионный возраст планируется постепенно - ежегодно будет прибавляться по одному году. Повышать возраст выхода на пенсию будут уже с 2019 года.
Согласно опросу общественного мнения, 92% российских граждан категорически против повышения пенсионного возраста. В минувшие выходные прошли первые митинги против планов правительства. Акции протеста состоялись в Новосибирске, Саратове и Омске.