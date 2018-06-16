В Новосибирске прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Жители Новосибирска первыми среди россиян вышли на митинг против планов правительства повысить пенсионный возраст. Одновременно с этим новосибирцы протестовали и против повышения цен на бензин
Жители Новосибирска первыми среди россиян вышли на митинг против планов правительства повысить пенсионный возраст. Одновременно с этим новосибирцы протестовали и против повышения цен на бензин.
Митинг состоялся на площади Ленина в центре города. Организаторами акции протеста выступили Партия пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь». К ним присоединились активисты «Левого фронта» и сторонники Алексея Навального, сообщает «Тайга.инфо».
Участники протеста требовали отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и отправить в отставку правительство и президента. В акции приняли участие около 300 человек.
Напомним, на этой неделе правительство официально объявило о повышении пенсионного возраста в России с 2019 года. Повышать его будут постепенно - по одному году ежегодно. Для мужчин возраст выхода на пенсию повысится до 65 лет, а для женщин - до 63 лет.
Увеличение пенсионного возраста сначала затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения.
Согласно опросу общественного мнения, против повышения пенсионного возраста выступают 92% российских граждан. Только 8% положительно отнеслись к пенсионному маневру.
Эксперты считают, что с учетом средней продолжительности жизни в России, многие пожилые граждане просто не доживут до выхода на пенсию.