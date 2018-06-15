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15 июня 13:59

В Кремле открестились от решения повысить пенсионный возраст

Дмитрий Песков ответил на критику в адрес Владимира Путина из-за повышения пенсионного возраста. Журналисты напомнили, что в 2005 году Путин категорично заявил, что «пока он президент, пенсионный возраст в стране не повысят»

Фото: social.ridus.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику в адрес Владимира Путина из-за повышения пенсионного возраста. Журналисты напомнили, что в 2005 году Путин категорично заявил, что «пока он президент, пенсионный возраст в стране не повысят».

Дмитрий Песков на это заявил, что такое заявление президент сделал 13 лет назад, однако людям свойственно менять свое мнение с учетом происходящих в стране изменений. Песков добавил, что есть еще фактор продолжительности жизни, который влияет на изменение ситуации, сообщает РБК.

Представитель Владимира Путина также отметил, что решение о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин принимает правительство. «Президент не участвует в проработке этого вопроса»,  - заявил Песков.

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