Туроператор Polar Tour сообщил о прекращении работы
Туристический оператор Polar Tour объявил о приостановке своей деятельности. Компания сообщила о невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня текущего года
Туристический оператор Polar Tour объявил о приостановке своей деятельности. Компания сообщила о невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15 июня текущего года.
В Polar Tour попросили туристов связаться с туроператорами, чьи путевки они перепродавали, для решения вопроса об оплате забронированных туров.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Polar Tour бронировала туры у крупных туроператоров для других агентств и выступала в качестве «центра бронирования».
«Они платили всем поисковикам и были на первых местах в выдаче. Но промо-тарифы «убили» их. Жить и делать скидки стало не на что», - отметил гендиректор «ШИК Трэвел» (Курск) Владимир Конев.
Сколько туристов пострадает от прекращения деятельности Polar Tour, пока не сообщается. Речь может идти не о не менее 1-2 тысяч человек.