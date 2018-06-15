После повышения пенсионного возраста в стране вырастет число тех, кто не дожил до пенсии
Повышение пенсионного возраста до 65 (для мужчин) и 63 лет (для женщин) приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до выхода на пенсию. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике ЛДПР Ярослав Нилов
Повышение пенсионного возраста до 65 (для мужчин) и 63 лет (для женщин) приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до выхода на пенсию. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике ЛДПР Ярослав Нилов.
Депутат не верит в заявление правительства о том, что пенсионный маневр направлен исключительно на повышение размера выплат нынешним пенсионерам, сообщает МИА «Россия сегодня».
Нилов отметил, что благодаря увеличению пенсионного возраста правительство сэкономит на перечислениях в Пенсионный фонд, однако ни о каком росте размера пенсий речи в данном случае не идет.
Депутат от ЛДПР также считает, что в России вырастет число пожилых людей, которые вообще не доживут до пенсии. Согласно статистике за 2016 год, средняя продолжительность жизни в регионах Центральной России, Северо-Запада и Дальнего Востока гораздо ниже нового пенсионного возраста. Так, например, в Туве мужчины в среднем живут до 58 лет, а пенсионный возраст для них предлагается повысить до 65 лет.