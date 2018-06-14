Глава правительства официально объявил о повышении пенсионного возраста
Российские власти официально объявили о повышении пенсионного возраста. По словам главы правительства к реализации этой меры власти приступят уже в 2019 году
Российские власти официально объявили о повышении пенсионного возраста. По словам главы правительства Дмитрия Медведева, к реализации этой меры власти приступят уже в 2019 году.
Премьер-министр отметил, что повышать пенсионный возраст будут постепенно – по одному году каждый год. Для мужчин возраст выхода на пенсию повысят до 65 лет, а для женщин – до 63 лет.
Дмитрий Медведев заявил, что власти создали необходимые условия для повышения пенсионного возраста, поэтому изменения системы назрели давно. В свою очередь повышение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсии на 1000 рублей в год.
Законопроект о повышении пенсионного возраста кабмин внесет на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.
Напомним, что согласно опросу общественного мнения, 92% российских граждан выступают категорически против повышения пенсионного возраста.