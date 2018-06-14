Налог на доходы для самозанятых россиян введут летом 2019 года
Самозанятые граждане России будут обязаны платить налог на профессиональный доход. Налоговая ставка составит 3% от дохода при оказании услуг физическим лицам и 6% - юридическим лицам
Самозанятые граждане России будут обязаны платить налог на профессиональный доход с 1 июля 2019 года. Налоговая ставка составит 3% от дохода при оказании услуг физическим лицам и 6% - юридическим лицам.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что такой налоговый режим станет единым не только для самозанятых граждан, но и для представителей малого бизнеса.
Министр отметил, что власти постарались максимально упростить налоговую отчетность для самозанятых. «Кроме ведения книги продаж в упрощенном виде, в виде приложения, использование специального банковского счета, с точки зрения отчетности предпринимателям больше ничего не придется делать», - заявил Орешкин, слова которого приводит «Интерфакс».
В Минфине России заявили, что создадут мобильное приложение, в котором каждый месяц самозанятый гражданин будет указывать получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог в бюджет.
Напомним, что российские власти давно пытаются легализовать деятельность самозанятых граждан, чтобы получать с них доход в виде налогов, однако до сих пор все эти попытки признавались неудачными.
В категории самозанятых относятся граждане, которые оказывают услуги физическим лицам, но при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями, например, няни, репетиторы и частные водители.