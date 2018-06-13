Госкомпания «Ил» отменила тендер на закупку «Ауди» за 8,5 млн рублей из-за борцов с коррупцией
По данным ФБК, Авиакомплекс имени Ильюшина разместил заказ на лизинг автомобиля Audi A8 в топовой комплектации сроком на 36 месяцев. Стоимость контракта составляла 8,5 млн рублей
Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс имени Ильюшина», руководителем которого является сын бывшего вице-премьера и нынешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, объявило тендер на аренду автомобиля Audi A8 в топовой комплектации. После того, как об этой госзакупке сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, заявка на ее проведение была отменена.
По данным ФБК, Авиакомплекс имени Ильюшина разместил заказ на лизинг автомобиля Audi A8 в топовой комплектации сроком на 36 месяцев. Стоимость контракта составляла 8,5 млн рублей.
Согласно тендерной документации, автомобиль должен иметь панорамную крышу, отделанные элитной кожей кресла с функцией массажа, а также укомплектован акустической системой с динамиками и технологией 3D-звука и сабвуфером с собственным каналом усиления и т.д.
Юрист ФБК Любовь Соболь предположила, что данный автомобиль предназначен для гендиректора предприятия Алексея Рогозина. Он возглавил ПАО в мае этого года и заявка на аренду Audi A8 была также опубликована в мае.
После публикации видеоролика о госзакупке люксового автомобиля заявка на проведение этого тендера была отменена.