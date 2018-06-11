Севастопольские предприниматели вышли на митинг против губернатора Дмитрия Овсянникова
В Севастополе 8 июня состоялся несанкционированный митинг местных предпринимателей против деятельности губернатора Дмитрия Овсянникова. На митинг были приглашены чиновники, но они мероприятие проигнорировали
В Севастополе 8 июня состоялся несанкционированный митинг местных предпринимателей против деятельности губернатора Дмитрия Овсянникова. На митинг были приглашены депутаты, чиновники из правительства и бизнес-омбудсмен Тимофей Смирнов, однако все они мероприятие проигнорировали и прислали вместо себя полицию.
Предприниматели обвинили местные власти в препятствовании их деятельности, переделе земли и передаче активов «пришлым» бизнесменам, а также отметили, что при украинской власти «такого не было». Участники протестной акции держали в руках плакаты «Нет коррупции», «Стоп олигарх» и т.д.
Юрист Владимир Новиков, присутствовавший на митинге, сообщил телеканалу «Дождь», что сейчас в Севастополе всем бизнесом владеет правительство, которое распределяет активы и ставит везде своих людей. Местных предпринимателей лишают бизнеса, а приезжающие с «материка» бизнесмены получают активы по протекции. «Все только для своих, а остальные должны прислуживать», - отметил юрист.
Директор судоремонтного завода «Южный Севастополь» Патимат Алиева рассказала, что севастопольское правительство не только не помогает, но и всячески препятствует работе завода «бесконечными проверками».
Патимат Алиева считает, что президенту России Владимиру Путину неизвестно о том, что на самом деле происходит в городе, ибо Дмитрия Овсянникова прикрывают некие кураторы, сообщает «Севастопольская правда».
Гендиректор винзавода «Инкерман» Сергей Лебедев в своем выступлении заявил, что предприятие сейчас находится под угрозой закрытия. «Власти не подписывают договора аренды, не дают выкупать имущество, натравливают постоянно налоговые проверки», - заявил глава винзавода.
Участники протестной акции заявили о необходимости составить резолюцию на имя главы государства, в которой будут изложены все претензии к местным чиновникам и требование прекратить дискриминацию крымских предпринимателей.