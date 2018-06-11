Стоимость бензина на российских заправках может вырасти до 100 рублей за литр
Цены на бензин в России могут вырасти до 100 рублей за литр, несмотря на усилия правительства по их стабилизации. Недавние договоренности властей и нефтяных компаний приведут к окончательной монополизации рынка.
Цены на бензин в России могут вырасти до 100 рублей за литр, несмотря на усилия правительства по их стабилизации. В Независимом топливном союзе считают, что недавние договоренности властей и нефтяных компаний приведут к окончательной монополизации рынка.
В заявлении НТС говорится, что соглашение между правительством и нефтяниками о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо взамен на стабилизацию цен ведет к уничтожению независимых автозаправочных станций (АЗС) и ликвидации части топливной инфраструктуры, сообщает РБК.
Уход с рынка независимых АЗС в свою очередь приведет к окончательной его монополизации и очередному скачку цен на топливо. Согласно прогнозу НТС, стоимость литра бензина может вырасти до 100 рублей.
В топливном союзе ситуацию на бензиновом рынке называют критической и говорят, что в ряде регионов независимые заправки уже начали закрываться
Решением проблемы независимые участники рынка видят отказ от государственного регулирования розничных цен на бензин. В крайнем случае они предлагают включать режим ручного регулирования оптовых цен, что позволит «адекватную» доходность для независимых АЗС.
Напомним, в мае розничные цены выросли до 42 рублей за литр 92-го бензина и до 45 рублей за литр 95-го. Правительство объявило о снижении акцизов на топливо, а нефтяные компании взамен увеличили поставки бензина на внутренний рынок, что привело к стабилизации цен на заправках.
В кабинете министров также предложили значительно повысить экспортные пошлины на топливо, что позволит контролировать объемы продаж на внутреннем рынке.