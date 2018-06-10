Госкомпании потратили 204 млн рублей на покупку VIP-билетов на матчи ЧМ-2018
Руководители и высокопоставленные сотрудники компаний с государственным участием планируют посетить матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Наблюдать за игрой госслужащие будут преимущественно из VIP-лож, билеты в которые были приобретены за бюджетный счет.
Руководители и высокопоставленные сотрудники компаний с государственным участием планируют посетить матчи Чемпионата мира по футболу-2018. Наблюдать за игрой госслужащие будут преимущественно из VIP-лож, билеты в которые были приобретены за бюджетный счет. В госкомпаниях заявили, что во время ЧМ-2018 планируют провести неформальные встречи с партнерами и инвесторами.
В сумме государственные компании потратили на покупку билетов 204,4 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок, где было размещено 13 тендеров.
Самую крупную закупку билетов на футбол сделали структуры ВТБ - ВТБ24 и «ВТБ Страхование». Эти компании потратили на билеты более миллиона долларов. Для сотрудников ВТБ были приобретены пакеты «Большая тройка», в который входят билеты на частные ложи с напитками и едой. В пакет также входят приоритетная парковка, эксклюзивные подарки и услуги персональных хостес. Для руководства «ВТБ Страхование» также были куплены билеты в «царской ложе».
В ВТБ заявили, что билеты на футболу куплены «для представительских нужд». Представители компании планируют провести встречи со своими ключевыми клиентами и партнерами.
Сбербанк потратил на билеты 17,5 млн рублей. В пресс-службе банка также заявили о необходимости провести встречи с клиентами в неформальной обстановке.
Управляющая компания особой экономической зоны «Алабуга», принадлежащая АО «ОЭЗ» и Минимуществу республики Татарстан, выкупили ложу на девять мест на стадионе в Казани. Покупка обошлась бюджету в 12 млн рублей. В компании заявили, что сотрудники будут не только смотреть футбол, но и «привлекать потенциальных инвесторов».