Правительство повысит пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет
Пенсионный возраст в России поднимут до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Именно такой вариант сейчас рассматривает правительство. Предполагается, что окончательный вариант пенсионной реформы будет утвержден 14 июня
Пенсионный возраст в России поднимут до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Именно такой вариант сейчас рассматривает правительство. Предполагается, что окончательный вариант пенсионной реформы будет утвержден 14 июня.
Кабинет министров при этом выступает за сохранение большей части льгот по выходу на пенсию. Например, сохранить предлагается доплаты военнослужащим и гражданам, работающим на вредных производствах.
Источники РБК в правительстве в свою очередь сообщают, что для женщин могут сделать послабление и поднять пенсионный возраст не до 63, а до 60 лет.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» не дал четкого ответа на вопрос о том, будет ли повышен пенсионный возраст. Россияне посетовали, что в нашей стране не берут на работу после 50 лет.
Глава государства заявил, что главная задача на сегодняшний день – это значительное повышение уровня благосостояние пожилых граждан. Какие меры правительство собирается принять для достижения данной цели, он пока не знает. Однако в самом кабинете министров считают, что увеличить размер пенсий можно лишь за счет повышения пенсионного возраста.