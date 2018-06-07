Центробанк увидел в поведении российской молодежи угрозу для пенсионной системы
Центробанк РФ увидел угрозу для существующей пенсионной системы в поведенческой модели молодого поколения (поколения Y). Эксперты отметили, что родившиеся в 1980-2000 годы россияне предпочитают тратить деньги на впечатления, а не копить их
Центробанк РФ увидел угрозу для существующей пенсионной системы в поведенческой модели молодого поколения (поколения Y). Эксперты отметили, что родившиеся в 1980-2000 годы россияне предпочитают тратить деньги на впечатления, а не копить их и вкладывать в собственность.
В документе «Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов» отмечается, что если раньше действовал механизм межпоколенческого трансфера, то сейчас молодежь достаточно активно копит деньги, но многие из них вкладывают деньги «в получение качественных впечатлений».
Прогресс коммуникационных технологий придал сильный импульс экономике совместного пользования, которую называют уберизацией. Модель потребления, основанная на совместном доступе к чему-либо, в будущем может привести к отказу от потребности иметь предметы в собственности, отмечают в ЦБ.
«Конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несет именно пользование, а не владение. Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением», - говорится в докладе регулятора, который цитирует РБК.
По данным ЦБ, среди молодых россиян «выявлено 14,4% носителей авантюрного финансового поведения», а 11,5% доверчивы к мошенникам.