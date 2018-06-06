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Экономика
06 июня 08:02

Россияне вынуждены переплачивать в два раза за продукты из-за продовольственного эмбарго

Российским потребителям приходится в два раза переплачивать за продукты отечественного производства из-за действующего в стране продовольственного эмбарго. Об этом говорится в исследовании аналитиков Центробанка РФ

Фото: gagauzpravda.md

Российским потребителям приходится в два раза переплачивать за продукты отечественного производства из-за действующего в стране продовольственного эмбарго. Об этом говорится в исследовании аналитиков Центробанка РФ.

Специалисты подсчитали, что расходы потребителей на поддержку российских производителей сельхозпродукции в 2016 году составили 603,7 млрд рублей против 278,2 млрд рублей в 2014 году, когда было впервые введен запрет на ввоз продовольствия из США и стран Евросоюза.

По даны ЦБ, раньше переплата за потребление более дорогой отечественной продукции составляла около 1935 рублей с человека в год, а в 2016 года эта сумма выросла в два раза и достигла 4120 рублей, сообщают «Ведомости». 

Аналитики ЦБ сравнили внутренние и мировые цены и рассчитали номинальный коэффициент защиты производителей. Выяснилось, что до 2017 года цены практически на все российские продукты были выше мировых. Таким образом отечественные аналоги оказались дороже, чем импортные продукты.

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