Россияне вынуждены переплачивать в два раза за продукты из-за продовольственного эмбарго
Российским потребителям приходится в два раза переплачивать за продукты отечественного производства из-за действующего в стране продовольственного эмбарго. Об этом говорится в исследовании аналитиков Центробанка РФ
Российским потребителям приходится в два раза переплачивать за продукты отечественного производства из-за действующего в стране продовольственного эмбарго. Об этом говорится в исследовании аналитиков Центробанка РФ.
Специалисты подсчитали, что расходы потребителей на поддержку российских производителей сельхозпродукции в 2016 году составили 603,7 млрд рублей против 278,2 млрд рублей в 2014 году, когда было впервые введен запрет на ввоз продовольствия из США и стран Евросоюза.
По даны ЦБ, раньше переплата за потребление более дорогой отечественной продукции составляла около 1935 рублей с человека в год, а в 2016 года эта сумма выросла в два раза и достигла 4120 рублей, сообщают «Ведомости».
Аналитики ЦБ сравнили внутренние и мировые цены и рассчитали номинальный коэффициент защиты производителей. Выяснилось, что до 2017 года цены практически на все российские продукты были выше мировых. Таким образом отечественные аналоги оказались дороже, чем импортные продукты.