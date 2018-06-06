Госдума разрешила банкам блокировать карты клиентов в случае подозрительных транзакций
Госдума приняла законопроект, который разрешает российским банкам блокировать карты граждан в случае возникновения подозрений в проведении сомнительных транзакций
Госдума во вторник, 5 июня, приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который разрешает российским банкам блокировать карты граждан в случае возникновения подозрений в проведении сомнительных транзакций.
Банки смогут замораживать перевод или оплату по карте на срок до двух дней, если у них возникнут подозрения, что операцию проводит не владелец счета.
«Целью законопроекта является закрепление механизма по противодействию несанкционированным переводам денежных средств, не требующего существенных временных и финансовых трудовых затрат», - говорится в пояснительной записке к документу.
Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей.
Депутаты отметили, что данный законопроект принят в интересах граждан в связи с участившимися случаями мошенничества. «У клиента деньги не будут списываться со счета, соответственно, он будет защищен. При этом, банк тут же должен будет связаться с клиентом, по крайней мере, в течение 2 дней для того, чтобы удостовериться в легальности проводимой операции. При этом любой клиент, увидев, что заблокировано, может связаться с банком, и назвав кодовые слова попросить разблокировать, ее тут же разблокируют», - заявил ранее в эфире радио Sputnik рассказал глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.