Мэрия Москвы несколько лет закупала гранит для бордюров по завышенной цене
Мэрия Москвы в течение двух лет закупала дорожные бордюры в рамках реализации программы «Моя улица» по завышенной цене. При закупках 2017 года стоимость товара была завышена в два раза
Мэрия Москвы в течение двух лет закупала дорожные бордюры в рамках реализации программы «Моя улица» по завышенной цене. При закупках 2017 года стоимость товара была завышена в два раза.
Еще в 2015 году вице-мэр Москвы по вопросам ЖКХ и городского хозяйства Петр Бирюков сообщил о планах властей в ближайшие три года заменить все гранитные бордюры в столице. В рамках программы мэрия закупила бордюров на 1814 километров дорог.
Стоимость бордюров каждый год менялась и заметно отличалась даже от розничной цены. По данным «Медузы», в строительных магазинах погонный метр бордюра стоит от 2300 до 2500 рублей, а один из крупнейших поставщиков предлагает метр бордюра по более выгодной цене - 1870 рублей за погонный метр. В тендерной документации московских властей за закупку 272 км гранита указано, что средняя стоимость одного погонного метра не должна превышать 4085 рублей.
В 2015 году чиновники купили гранит по цене 2766 рублей за метр, что на 270 рублей выше рыночной, а в 2017 цена выросла до 4242 рублей за метр.
Стоит отметить и тот факт, что конкурсы московских властей на поставку бордюров с 2015 года выигрывали компании, связанные с действующим главой департамента капитального ремонта столицы Алексеем Елисеевым. Именно он курирует реализацию программы «Моя улица» по благоустройству дорог и переходных пространств.
По данным из открытых источников, г-н Елисеев с 2015 по 2017 году занимал должность заместителя директора государственной компании «Автомобильные дороги», которое проводит тендеры на ремонт дорог.
В 2018 году московские власти планируют закупить 272 километров гранитных бордюров на сумму более 1 млрд рублей (примерно 3676 рублей за метр).