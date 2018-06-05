Авиакомпании предупредили правительство о повышении цен на билеты из-за дорогого керосина
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 авиакомпаний, обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой принять меры против роста цен на топливо, так как это приведет к подорожанию авиабилетов
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 авиакомпаний, обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой принять меры против роста цен на топливо, так как это приведет к подорожанию авиабилетов.
В письме за подписью главы организации Владимира Тасуна говорится, что авиакеросин в 2017 году оказался одним из наиболее подорожавших видов топлива в России. Специальный индекс, отражающий динамику изменения биржевых цен топлива в крупнейших аэропортах московского авиационного узла (МАУ), вырос на 2З,4%, до 43 тыс. руб./т., сообщает РБК.
В Ассоциации считают, что текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены повысить топливный сбор, что приведет к подорожанию билетов на самолет. Рост цен в свою очередь приведет к снижению доступности авиаперевозок для россиян.
Авиакомпании просят Максима Акимова дать указание Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать ситуацию и по итогам провести совещание участием всех заинтересованных сторон.