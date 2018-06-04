Российские автомобилисты ищут дешевый бензин в интернете
Российские автомобилисты в связи с резким ростом цен на бензин стали покупать топливо не на автозаправочных комплексах, а в интернете. Бензин по выгодным ценам россияне ищут на популярных интернет-площадках «Авито» и «Юла»
Российские автомобилисты в связи с резким ростом цен на бензин стали покупать топливо не на автозаправочных комплексах, а в интернете. Бензин по выгодным ценам россияне ищут на популярных интернет-площадках «Авито» и «Юла».
По данным сервиса купли/продажи «Юла», количество поисковых запросов бензина за последний месяц выросло в два раза. В первую очередь покупателей интересует дизельное топливо (43% запросов). На втором месте по числу запросов находится бензин марки АИ-92 (29% запросов», а на третьем – бензин марки АИ-95 (25%), сообщает «Лента.ру».
Между тем, на «Юле» цены на бензин также подросли. С начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 20%, до 36 рублей за литр, а бензин Аи-95 подорожал до 40 рублей за литр. Цена на дизельное топливо выросла до 30 рублей за литр.
Для сравнения, на заправках 92-й бензин за последнюю неделю подорожал на 93–94 копеек и продается в среднем по цене 41,7 рублей, а 95-й бензин – по 44,53 рубля за литр.
В субботу, 2 июня, вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что снижения цен на бензин россиянам ждать не стоит — российские нефтяные компании могут только зафиксировать цены на текущем уровне. Нефтяники согласились заморозить цены на топливо в ответ на снижение акцизов.