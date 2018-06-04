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Экономика
04 июня 10:58

Россия заняла 114-е место в рейтинге стран с плохими дорогами

Россия, в которой ситуация с дорогами считается одной из самых острых проблем, заняла лишь 114-е место в рейтинге стран с плохими дорогами. Рейтинг опубликован на сайте Всемирного экономического форума

Фото: autonews.ru

Россия, в которой ситуация с дорогами считается одной из самых острых проблем, заняла лишь 114-е место в рейтинге стран с плохими дорогами. Рейтинг опубликован на сайте Всемирного экономического форума.

Согласно индексу глобальной конкурентоспособности рейтинг стран с самыми плохими дорогами возглавила Мавритания. В первую тройку государств с плохими дорогами также вошли Демократическая Республика Конго и Гаити.

Украина заняла в мировом рейтинге 130-е место, однако эксперты отметили тенденцию к улучшению дорожной инфраструктуры в стране.

Россия заняла 114-е место. Дороги на территории страны охарактеризованы как имеющие тенденцию к улучшению. Россия в рейтинге обогнала Зимбабве и Казахстан.

Лучшими эксперты назвали дороги Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Швейцарии. Также в первой десятке стран с хорошими дорогами оказались  Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия и Австрия. Десятое место заняли США.

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