Россия заняла 114-е место в рейтинге стран с плохими дорогами
Россия, в которой ситуация с дорогами считается одной из самых острых проблем, заняла лишь 114-е место в рейтинге стран с плохими дорогами. Рейтинг опубликован на сайте Всемирного экономического форума
Россия, в которой ситуация с дорогами считается одной из самых острых проблем, заняла лишь 114-е место в рейтинге стран с плохими дорогами. Рейтинг опубликован на сайте Всемирного экономического форума.
Согласно индексу глобальной конкурентоспособности рейтинг стран с самыми плохими дорогами возглавила Мавритания. В первую тройку государств с плохими дорогами также вошли Демократическая Республика Конго и Гаити.
Украина заняла в мировом рейтинге 130-е место, однако эксперты отметили тенденцию к улучшению дорожной инфраструктуры в стране.
Россия заняла 114-е место. Дороги на территории страны охарактеризованы как имеющие тенденцию к улучшению. Россия в рейтинге обогнала Зимбабве и Казахстан.
Лучшими эксперты назвали дороги Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Швейцарии. Также в первой десятке стран с хорошими дорогами оказались Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия и Австрия. Десятое место заняли США.