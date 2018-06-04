Нефтяники зафиксировали цены на бензин, но снижать их не стали
Крупнейшие нефтяные компании России не собираются снижать цены на бензин и дизельное топливо, хотя и зафиксировали их, чтобы избежать дальнейшего подорожания
Крупнейшие нефтяные компании России не собираются снижать цены на бензин и дизельное топливо, хотя и зафиксировали их, чтобы избежать дальнейшего подорожания. Ранее нефтяники пообещали властям не повышать цены в случае снижения акцизов на топливо.
«Договорились о том, что зафиксируем те цены, - во всяком случае, те компании, которые здесь участвовали (в совещании в правительстве - ред.), они взяли на себя такие обязательства, - которые были по состоянию на 30 мая. Требовать снижения невозможно: опять же, живем в рыночной экономике», — заявил Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу».
Напомним, резкий рост цен на бензин на внутреннем рынке был зафиксирован с 21 по 27 мая. Стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.
По словам Казака, цены в России выросли в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным. Поэтому для того, чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — цены на бензин.