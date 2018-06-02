ФАС призвал нефтяные компании не допускать дефицита топлива на рынке
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев обнародовал список мер, которые необходимо принять для сдерживания роста цен на бензин. В первую очередь, считают в ведомстве, необходимо «залить» внутренний рынок топливом
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев обнародовал список мер, которые необходимо принять для сдерживания роста цен на бензин. В первую очередь, считают в ведомстве, необходимо «залить» внутренний рынок топливом для покрытия дефицита.
Игорь Артемьев заявил, что нефтяные компании должны максимально увеличить производство бензина и дизельного топлива и в буквальном смысле «залить» рынок топливом, чтобы не допускать дефицита. Еще одна мера спасения касается правительства – оно должно сохранить пониженные акцизы на бензин как минимум до конца текущего года.
«Прежде всего, нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита. (…) Еще уменьшение экспорта, как крайняя мера, но которая тоже должна наполнить наш рынок», - заявил глава ФАС, слова которого приводит «Интерфакс».
Еще одной мерой для решения проблемы Артемьев назвал снижение акцизов. «Второе - конечно, акцизы, ведь признаком того, что эластичность спроса и предложения не работает является то, что розничные цены сравнялись с оптовыми», - добавил глава ФАС.
Ранее в ФАС назвали наиболее вероятной причиной роста цен на топливо снижение нефтекомпаниями объемов реализации нефтепродуктов. В апреле средняя цена литра бензина в России выросла на 13% по сравнению с мартом текущего года. По данным Росстата, с 21 по 27 мая средняя цена бензина по стране выросла на 1,9%. Рост цен стал поводом для стихийных протестных акций автомобилистов в ряде регионов.
Накануне вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с руководителями крупных нефтяных компаний. Правительство заявило о снижении акцизов на бензин с 1 июня и с 1 июля, а нефтяники пообещали сдерживать розничные цены на топливо.