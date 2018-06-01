Правительство снизит пошлины на топливо на месяц раньше
Российское правительство снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на месяц раньше, чтобы стабилизировать цены. С 1 июня акцизы на бензин снизятся на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо – на 2 тысячи рублей
Российское правительство снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на месяц раньше, чтобы стабилизировать цены. С 1 июня акцизы на бензин снизятся на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизтопливо – на 2 тысячи рублей.
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил агентству ТАСС, что правительство также рассматривает возможность понизить акцизы на топливо еще на 700 рублей с 1 июля.
Напомним, за прошедшую неделю цены на бензин на АЗС выросли в среднем на рубль. Это стало поводом для созыва срочного совещания в правительстве с участием представителей крупнейших нефтяных компаний страны.
В Центробанке объяснили рост цен на бензин повышением акцизов и международных цен на топливо, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) связывает рост цен с действиями нефтяных компаний по сокращению поставок топлива на внутренний рынок.
На совещании у Дмитрия Козака руководители нефтяных компаний пообещали не повышать цены на топливо при условии снижения фискальной нагрузки.