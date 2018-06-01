Меню
Экономика
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Экономика
01 июня 00:17

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил направить пенсионные деньги в наноиндустрию

Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию

Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию.

Глава корпорации Анатолий Чубайс считает, что «ресурсы пенсионной системы» должны бить инвестиционным потенциалом для развития страны.

«Сейчас, когда Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить», - заявил Анатолий Чубайс, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава «Роснано» предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в России, однако это предложение не было поддержано властями.

Материалы по теме
Россияне потеряли на смене пенсионных фондов 55 млрд рублей
Власти решили заморозить пенсионные накопления граждан до 2020 года
Совладельца профильной компании «Роснано» задержали по делу о хищении полмиллиарда рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об отставке
Зинедин Зидан объявил об уходе в отставку. Наставник заявил, что клубу нужны перемены и другая методология работы, чтобы команда продолжала побеждать в различных турнирах
Горячие новости
Нефтяники пообещали не повышать цены на топливо
Руководители крупнейших в России нефтяных компаний пообещали не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака
Авторская колонка
Августейшая особа
После чемпионата мира нас ожидает то же, что в марте четырнадцатого: обострение внешнеполитической повестки и судьбоносный захват чего-нибудь небольшого, но духоподъемного. Тут ведь в чем штука: они наконец поняли, что он любит и чего не любит больше всего.
Быков Дмитрий
Сбербанк
Писать правду – себе дороже
Оказывается, об отечественных национальных достояниях говорить и писать плохо нельзя. Компания Sberbank CIB уволила своего аналитика Александра Фэка, одного из авторов отчета с критикой в адрес руководителей госкомпаний «Газпром» и «Роснеф
Горячие новости
А но ночам мне снится конь
Депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский обратился к местным властям с просьбой организовать место для парковки его коня у здания правительства
Горячие новости
Здоровее будем
Министерство здравоохранения России предложило на одни сутки запретить продажу сигарет в рамках Всемирного дня без табака. Соответствующее предложение ведомство направило властям всех регионов страны
Горячие новости
Осторожно, двери закрываются
В России более 110 тысяч лифтов, установленных в жилых домах, отработали свой нормативный срок службы и теперь представляют угрозу для жизни людей. Износ лифтового парка приводит к гибели или травмированию десятков людей ежегодно
Горячие новости
Школьное питание в кредит
Учеников омской школы заставляли расплачиваться за обеды в столовой кредитными картами банка «Авангард». Карты должны были оформить родители школьников. При этом в документе были прописаны не все условия контракта. Если на карте не было денег, то банк взимал 36% годовых от суммы перерасхода
Горячие новости
Убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой
Российский журналист Аркадий Бабченко, якобы убитый в Киеве вечером 29 мая, оказался жив. Его убийство было инсценировкой с целью предотвратить реальное убийство журналиста. В Киеве заявили, что Бабченко якобы пытались ликвидировать российские спецслужбы
Горячие новости
Пост сдал – пост принял
Российские политологи сообщили о росте случаев назначения на руководящие должности детей высокопоставленных чиновников. Практика продвижения по службе отпрысков чиновников была в нашей стране всегда, но в последнее время эта тенденция заметно усилилась
Авторская колонка
И даже не думайте, что ваш беспредел сойдет с рук!
Несколько дней назад забрала свои вещи из Кунцевского следственного отдела, которые были изъяты во время обыска весной 2017 года: ноутбук, диски с песнями, книги по психологии, художественные книги, стихи, флеш накопители, блокноты.
Никитова Ольга
коррупция
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
Когда в нашей стране больших бизнесменов подозревают в крупных хищениях бюджетных средств, их порой не спасают ни деньги, ни связи, ни громкие имена. Если дана отмашка сверху – уже не выплыть.
Горячие новости
В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко
В Киеве застрелили российского журналиста Аркадия Бабченко. Его нашли с огнестрельными ранениями около входа в квартиру. Уголовное дело по факту убийства журналиста возбудили и украинские и российские следователи
Горячие новости
Обуза для государства
Депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев в интервью региональному изданию посетовал на том, что россияне со слабым здоровьем и инвалидностью доставляют «много хлопот государству»
Горячие новости
За границей хорошо, а дома лучше
Из тех, кто решил остаться летом дома, 44% делают это из-за отсутствия денег на отдых. Еще 18% респондентов отказались от поездок из-за «семейных дел». 15% сообщили о необходимости работать и об отсутствии отпуска
Бизнес
Стали известны новые схемы с помощью которых выводились деньги с ПАО «Тольяттиазот»
В ходе очередного судебного слушания стали известны новые подробности о хитрых схемах, с помощью которых мажоритарные акционеры компании в течение долгих лет выводили с предприятия деньги и активы
Горячие новости
«Топить» за Собянина
Звезды шоу-бизнеса и популярные блогеры благодарят г-на Собянина за благоустройство города, шикарные парки, продвинутые школы и т.д. Не удержалась от похвалы Сергея Семеновича даже бывший кандидат в президенты Ксения Собчак
Адвокатура
Доктор Плагиатор
В канун майских праздников стены Колонного зала Дома Союзов стали свидетелями очередного ритуального торжества. Адвокатское сообщество награждало лучших в своих рядах, вручая особо отличившимся дипломы и медали имени Ф.Н.Плевако в комплекте с бюстами великого юриста и оратора