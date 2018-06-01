Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил направить пенсионные деньги в наноиндустрию
Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию
Госкорпорация «Роснано» направила в правительство и Центробанк предложение об использовании пенсионных накоплений граждан для инвестиций в наноиндустрию.
Глава корпорации Анатолий Чубайс считает, что «ресурсы пенсионной системы» должны бить инвестиционным потенциалом для развития страны.
«Сейчас, когда Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить», - заявил Анатолий Чубайс, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее глава «Роснано» предлагал разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в России, однако это предложение не было поддержано властями.