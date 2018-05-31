Нефтяники пообещали не повышать цены на топливо после снижения акцизов
Руководители крупнейших в России нефтяных компаний пообещали не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака
Руководители крупнейших в России нефтяных компаний пообещали не повышать цены на бензин и дизельное топливо. Соответствующая договоренность была достигнута на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
В совещании принимали участие глава Минэнерго Александр Новак, представители Федеральной антимонопольной службы, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, глава «Лукойла» Вагит Алекперов, глава «Русснефти» Михаил Гуцериев, руководитель «Сургутнефтегаза», а также представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Славнефти» и «Татнефти», сообщают «Ведомости».
Совещание было созвано в связи с резким скачком розничных цен на бензин. С начала года по конец мая бензин в рознице подорожал на 5,3%, дизельное топливо – на 5,9%. Ранее Дмитрий Козан заявил о снижении с 1 июля акцизов, а представители нефтяных компаний согласились в условиях снижения фискальной нагрузки на отрасль поддерживать текущий уровень розничных цен.
Напомним, накануне ФАС выдала «Роснефти» предупреждение, касающееся продажи топлива на внутреннем рынке. По версии ведомства, госкомпания сократила поставки топлива на внутренний рынок, что привело к недостатку предложения топлива на биржевых и внебиржевых торгах и росту оптовых цен. В «Роснефти» претензии в свой адрес отвергают.