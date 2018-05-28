Правительство повысит НДС до 20%, чтобы найти деньги на исполнение «майских указов»
Правительство планирует повысить НДС на 2% с целью выполнения «майских указов» президента Владимира Путина. Повышение НДС до 20% является наиболее вероятным сценарием
Правительство планирует повысить НДС на 2% с целью выполнения «майских указов» президента Владимира Путина. Повышение НДС до 20% является наиболее вероятным сценарием.
Также правительство рассматривает вариант с отменой льготной ставки НДС в размере 10%. Минфин ранее предлагал заменить льготную ставку пособием, сообщают «Ведомости».
Повысив НДС, государство изымет в первую очередь ресурсы у населения, которое пережило четырехлетнее падение доходов, отмечают эксперты. Значительную часть издержек бизнес сможет заложить в цены и перенести на потребителей.
Еще одна мера по экономии бюджетных средств – это повышение пенсионного возраста. Согласно предварительным подсчетам, это позволит сэкономить 2 трлн рублей.
Остальные недостающие 4 трлн рублей принесут уже объявленные меры. 3 трлн рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. Один триллион рублей бюджет получит от реформы налогообложения нефтяной отрасли — обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ.