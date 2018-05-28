«Почта России» запустит в своих отделениях систему распознавания лиц
Во время выступления на ПМЭФ-2018 гендиректор «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что пока систему распознавания лиц тестируют на сотрудниках предприятия. Однако уже в текущем году система будет использоваться при работе с клиентами
ФГУП «Почта России» в текущем году запустит технологию распознавания лиц клиентов. Сейчас эта система в тестовом режиме работает в нескольких отделениях почты.
Во время выступления на ПМЭФ-2018 гендиректор «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что пока систему распознавания лиц тестируют на сотрудниках предприятия. Однако уже в текущем году система будет использоваться при работе с клиентами.
По словам Подгузова, технология распознавания позволит ускорить обслуживание клиентов с соблюдением всех ограничений по защите персональных данных.
«Мы будем распознавать лица клиентов, которые дали нам свое согласие на обработку их данных, при их входе в почтовое отделение. Это позволит подготовить почтовые отправления к моментальной выдаче, не дожидаясь момента обращения клиента к оператору», - объяснил руководитель ФГУП, слова которого приводит ТАСС.
Распознавание одного лица занимает от нескольких долей секунды до двух секунд при приглушенном освещении.
Напомним, что система моментального распознавания лиц уже работает в московском метрополитене и показала свою эффективность. Система помогла правоохранителям задержать несколько злоумышленников, находившихся в розыске.