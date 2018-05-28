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28 мая 00:23

«Почта России» запустит в своих отделениях систему распознавания лиц

Во время выступления на ПМЭФ-2018 гендиректор «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что пока систему распознавания лиц тестируют на сотрудниках предприятия. Однако уже в текущем году система будет использоваться при работе с клиентами

Фото: ukon-nsk.ru

ФГУП «Почта России» в текущем году запустит технологию распознавания лиц клиентов. Сейчас эта система в тестовом режиме работает в нескольких отделениях почты.

Во время выступления на ПМЭФ-2018 гендиректор «Почты России» Николай Подгузов сообщил, что пока систему распознавания лиц тестируют на сотрудниках предприятия. Однако уже в текущем году система будет использоваться при работе с клиентами.

По словам Подгузова, технология распознавания позволит ускорить обслуживание клиентов с соблюдением всех ограничений по защите персональных данных.

«Мы будем распознавать лица клиентов, которые дали нам свое согласие на обработку их данных, при их входе в почтовое отделение. Это позволит подготовить почтовые отправления к моментальной выдаче, не дожидаясь момента обращения клиента к оператору», - объяснил руководитель ФГУП, слова которого приводит ТАСС.

Распознавание одного лица занимает от нескольких долей секунды до двух секунд при приглушенном освещении.

Напомним, что система моментального распознавания лиц уже работает в московском метрополитене и показала свою эффективность. Система помогла правоохранителям задержать несколько злоумышленников, находившихся в розыске.

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